Русский язык лишили защиты в Украине: Зеленский подписал закон

Язык страны-агрессора теперь не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4699-IX), которым исключил русский язык из перечня языков, к которым в Украине применяются положения Европейской хартии региональных или меньшинственных языков.

Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств.

"Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин", – отметил он.

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Стефанчук подчеркнул, что Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло.

"Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", – добавил он.

Принятие закона: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков (№14120).

Законом был обновлен перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

Документ устанавливает, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам, как белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Народный депутат Владимир Вятрович пояснил, что русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией языков.

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