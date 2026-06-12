Скончался Дэвид Хокни, один из самых известных художников-революционеров XX века

Он умер в возрасте 88 лет.

Художник скончался в четверг, сообщила в заявлении его пресс-секретарь Эрика Болтон. Ему было 88 лет. Причина смерти в заявлении не указана.

В статье The Guardian говорится, что Хокни "по-новому взглянул на искусство XX века". Он прославился как поп-художник в 1960-е годы, но затем часто менял технику и стили- создавал портреты с меняющейся перспективой, использовал фотоколлаж, экспериментировал с абстрактной пейзажной живописью. А также исследовал возможности создания произведений искусства с помощью новых 3D-технологий.

Как рассказало Reuters, Хокни родился в 1937 году в северном английском городе Брэдфорде в семье бухгалтера и набожной методистки. Был студентом местного художественного училища. Первую картину, портрет отца, продал в 1957 году там же.

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Чтобы продолжить учебу, в 1959 году он переехал в Лондон. Там пережил стремительный взлет в британском движении поп-арта и общался со звездами, от танцора Рудольфа Нуреева до Мика Джаггера.

На деньги, вырученные от продажи своих картин, он впервые посетил Нью-Йорк в 1961 году. Там подружился с Энди Уорхолом, а три года спустя переехал в Калифорнию.

В своей автобиографии он писал, что переехал в солнечную Калифорнию в поисках ярких красок и большого количества света. Это отражалось в его картинах, написаных при помощи акриловых красок.

Не смотря на критику некоторых искусствоведов, он снискал себе большую известность, чем любой другой британский художник XX века.

Одна из его самых известных картин, "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)", на которой изображена фигура, плывущая под водой, и мужчина, смотрящий в бассейн, была продана за 90,3 миллиона долларов в 2018 году. На тот момент она была самой дорогой работой ныне живущего художника, проданной на аукционе.

Впоследствии он вернулся в Европу, и продолжал много работать, не уходя на пенсию. Он не переставал экспериментировать с новыми техниками. Он использовал факсы для обмена своими работами, а затем iPad для их создания. Его картины, посвященные Йоркширу, легли в основу витража для Вестминстерского аббатства в центре Лондона.

В 2018 году Хокни купил фермерский дом в Нормандии, на севере Франции, и с помощью своего давнего партнера и помощника Жан-Пьера Гонсалвеша де Лима начал работать с полями и садами. Фриз "Год в Нормандии" длиной 90 метров был вдохновлен гобеленом из Байё, которому почти 1000 лет.

Картины Дэвида Хокни - больше новостей

Напомним, что в 2020 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 29,9 миллиона долларов продали картину "Всплеск" Дэвида Хокни. Это одна из самых известных работ в жанре поп-арт. Полотно было написано в конце 1966 года и является второй работой триптиха: "Маленький всплеск" хранится в частной коллекции, "Большой всплеск" – в лондонской галерее Тейт.

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