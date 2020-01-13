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За теплом в Португалию: солнечный Лиссабон, старинная Синтра и загадочный мыс Рока (фоторепортаж)

13:51, 13 января 2020
Фотоотчеты
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Турист любуется панорамой Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне
Турист любуется панорамой Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Туристы любуются панорамой Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне
Туристы любуются панорамой Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Вид на историческую часть Лиссабона и Атлантический океан
Вид на историческую часть Лиссабона и Атлантический океан /  © Фото УНИАН
Вид на историческую часть Лиссабона и Атлантический океан
Вид на историческую часть Лиссабона и Атлантический океан /  © Фото УНИАН
Панорама Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне
Панорама Лиссабона из замка Святого Георгия в Лиссабоне  /  © Фото УНИАН
Туристы на Торговой площади (Praca do Comercio) в исторической части Лиссабона
Туристы на Торговой площади (Praca do Comercio) в исторической части Лиссабона  /  © Фото УНИАН
Туристы на Торговой площади (Praca do Comercio) в исторической части Лиссабона
Туристы на Торговой площади (Praca do Comercio) в исторической части Лиссабона  /  © Фото УНИАН
Желтый трамвай в исторической части Лиссабона
Желтый трамвай в исторической части Лиссабона /  © Фото УНИАН
Павлины на территории замка Святого Георгия в Лиссабоне
Павлины на территории замка Святого Георгия в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Павлины на дереве в замке Святого Георгия в Лиссабоне
Павлины на дереве в замке Святого Георгия в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Павлины на дереве в замке Святого Георгия в Лиссабоне
Павлины на дереве в замке Святого Георгия в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Вид на историческую часть Лиссабона
Вид на историческую часть Лиссабона  /  © Фото УНИАН
Остановка трамваев на Торговой площади в Лиссабоне
Остановка трамваев на Торговой площади в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Исторический центр города Синтра (Португалия)
Исторический центр города Синтра (Португалия) /  © Фото УНИАН
Туристы осматривают территорию усадьбы ''Регалейра'' в Синтре
Туристы осматривают территорию усадьбы "Регалейра" в Синтре /  © Фото УНИАН
Фасад дворца Регалейра в городе Синтра
Фасад дворца Регалейра в городе Синтра  /  © Фото УНИАН
Туристы в парке на территории усадьбы ''Регалейра'' в городе Синтра
Туристы в парке на территории усадьбы "Регалейра" в городе Синтра /  © Фото УНИАН
Обзорная башня на территории усадьбы ''Регалейра'' в городе Синтра
Обзорная башня на территории усадьбы "Регалейра" в городе Синтра /  © Фото УНИАН
Колодец на территории усадьбы ''Регалейра'' в городе Синтра
Колодец на территории усадьбы "Регалейра" в городе Синтра /  © Фото УНИАН
Домики на территории усадьбы ''Регалейра'' в городке Синтра
Домики на территории усадьбы "Регалейра" в городке Синтра /  © Фото УНИАН
Вид на Атлантический океан со скал Мыса Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш
Вид на Атлантический океан со скал Мыса Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш  /  © Фото УНИАН
Маяк на Мысе Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш
Маяк на Мысе Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш /  © Фото УНИАН
Маяк на Мысе Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш
Маяк на Мысе Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш /  © Фото УНИАН
Туристы покупают консервированные сардины в сувенирной лавке в историческом центре Лиссабона
Туристы покупают консервированные сардины в сувенирной лавке в историческом центре Лиссабона  /  © Фото УНИАН
Рыбацкая лодка во время ловли сардин в припортовых водах города Лиссабон
Рыбацкая лодка во время ловли сардин в припортовых водах города Лиссабон /  © Фото УНИАН
Бездомные в припортовой зоне города Лиссабон
Бездомные в припортовой зоне города Лиссабон /  © Фото УНИАН
Вид на морской порт в Лиссабоне
Вид на морской порт в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне /  © Фото УНИАН
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне
Скульптура императора Бразилии Педру IV в центре площади Россиу в Лиссабоне /  © Фото УНИАН

Португальская столица Лиссабон, стоящая на нескольких холмах на берегу Атлантического океана, среди прочего привлекает туристов тем, что в городе самые теплые зимы среди всех европейских метрополий. Средние температуры с декабря по февраль здесь составляют 18 °C днем, 11 °C ночью, что делает его отличным вариантом для отдыха от холода посреди зимы в Европе.

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Лиссабон считается одним из старейших городов мира и самым древним городом Западной Европы, а потому здесь, бесспорно, есть что посмотреть: смесь стилей разных эпох в архитектуре, живописные панорамы города, богатые коллекции музеев и многое другое.

Следует отметить, что кроме Лиссабона на западе Португалии есть еще несколько интересных мест, куда стоит заехать во время путешествия в португальскую столицу. Небольшой городок Синтра расположен в 23 километрах от Лиссабона. Синтра и окрестности являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря многочисленным достопримечательностям, которые находятся на территории района.

Туристы осматривают территорию усадьбы "Регалейра" в Синтре / Фото УНИАН

Также в 40 километрах от Лиссабона и в 18 километрах от Синтры находится мыс Рока - самая западная точка Евроазиатского континента. Здесь же на возвышенности расположен маяк, где также есть почтовое отделение, ресторан и сувенирная лавка.

Маяк на Мысе Рока (Cabo da Roca) в Национальном парке Синтра-Кашкайш / Фото УНИАН

Кстати, чуть более в 100 километрах от Лиссабона расположен пляж Praia do Norte, который является одной из самых популярных локаций в мире среди серферов.

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