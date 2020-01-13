За теплом в Португалию: солнечный Лиссабон, старинная Синтра и загадочный мыс Рока (фоторепортаж)

Неподалеку от Лиссабона также расположены две интересные для туристов локации - старинный городок Синтра и мыс Рока - самая западная точка Евроазиатского континента.

Португальская столица Лиссабон, стоящая на нескольких холмах на берегу Атлантического океана, среди прочего привлекает туристов тем, что в городе самые теплые зимы среди всех европейских метрополий. Средние температуры с декабря по февраль здесь составляют 18 °C днем, 11 °C ночью, что делает его отличным вариантом для отдыха от холода посреди зимы в Европе.

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Лиссабон считается одним из старейших городов мира и самым древним городом Западной Европы, а потому здесь, бесспорно, есть что посмотреть: смесь стилей разных эпох в архитектуре, живописные панорамы города, богатые коллекции музеев и многое другое.

Следует отметить, что кроме Лиссабона на западе Португалии есть еще несколько интересных мест, куда стоит заехать во время путешествия в португальскую столицу. Небольшой городок Синтра расположен в 23 километрах от Лиссабона. Синтра и окрестности являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря многочисленным достопримечательностям, которые находятся на территории района.

Также в 40 километрах от Лиссабона и в 18 километрах от Синтры находится мыс Рока - самая западная точка Евроазиатского континента. Здесь же на возвышенности расположен маяк, где также есть почтовое отделение, ресторан и сувенирная лавка.

Кстати, чуть более в 100 километрах от Лиссабона расположен пляж Praia do Norte, который является одной из самых популярных локаций в мире среди серферов.