Живописно и бюджетно: названы лучшие пляжи Албании для отдыха этим летом

Албания может предложить туристам пляжи на любой вкус и бюджет.

Албания традиционно входит в список самых популярных направлений для летнего отдыха среди украинских туристов. Особенно туристов в этой балканской стране привлекают потрясающие пляжи и доступные цены.

Эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet назвали восемь лучших пляжей в Албании, на которые туристам стоит обратить внимание этим летом, взависимости от целей и предпочтений.

"Расположенные на берегу Ионического и Адриатического морей, албанские пляжи варьируются от переполненных (и веселых) мест для вечеринок, где едва хватает места, чтобы расстелить полотенце, до идиллических укромных бухт, доступных только на лодке. На южном побережье Ионического моря Албанская Ривьера омывается нежными бирюзовыми волнами, которые покрывают затонувшие корабли, идеально подходящие для дайвинга. (Добраться туда можно, прилетев на греческий остров Корфу, а затем переправившись на пароме в Саранду.) Или посетите более живописное и суровое северное побережье Адриатики, доступное из столицы, Тираны", – советуют эксперты.

При этом они напоминают, что пляжи Албании наиболее популярны в теплые месяцы (с июня по сентябрь), хотя и в мае можно найти несколько теплых дней без толп туристов.

8 лучших пляжей Албании для посещения этим летом

Ксамил – для наслаждения бирюзовыми водами. Борш – для тех, кому нужно личное пространство. Джипе – для уединенного отдыха. Друмадес – для музыкальных фестивалей. Спилле – лучший пляж в непосредственной близости от Тираны. Мыс Родон – для любителей истории. Велипоя – лучший пляж на севере страны. Дивьякес – для наблюдения за дикой природой.

