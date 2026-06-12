Похож на недовольного дедушку: что известно о хищнике, который ниже кегли для боулинга

Это один из самых крутых хищников Центральной Азии.

Кошка Палласа, или манул – одна из самых маленьких диких кошек на планете – стала звездой соцсетей благодаря своей кислой мине. Об этом удивительном животном рассказывает BBC Wildlife.

В росте он всего 30–35 см – примерно как кегли в боулинге. Но, как отмечают авторы, под этой пушистой шубой скрывается безжалостный охотник. Его густая шерсть настолько плотная, что животное выглядит гораздо больше, чем есть на самом деле, а широкие лапы работают почти как снежные ботинки в ледяных степях Центральной Азии.

Живет эта кошка в заброшенных норах сурков и скальных расщелинах от Ирана до Монголии, на высотах до 5 600 метров. Охотится на мышей, песчанок, хомяков и даже птиц. Во время охоты у него есть фирменный прием – "перископинг": он медленно выглядывает из-за укрытия, чтобы проверить, где добыча.

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Самка готова к спариванию лишь 2–4 дня в году. В одном помете рождается от одного до шести котят, но 68 % из них не доживают до взрослого возраста.

Сегодня в дикой природе насчитывается около 58 000 кошек Палласа. Вид официально не находится под угрозой исчезновения, но популяция сокращается из-за уничтожения степей, охоты и застройки.

Новости фауны

Ранее УНИАН писал, что самая красивая птица Европы обитает в Украине. Ее главным украшением является окраска спины и крыльев, которая в зависимости от освещения может меняться от синего до яркого бирюзового цвета. Спереди птица тоже эффектна – у нее оранжевая грудь и длинный клюв. Самцы и самки окрашены одинаково.

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