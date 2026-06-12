В НАТО объяснили, почему Путин не рискнет напасть на страны Балтии, – FT

Заявление генерала НАТО прозвучало на фоне дискуссий о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не решится на агрессию против стран Балтии, поскольку осознает неизбежность неудачи в случае столкновения с Альянсом. Об этом сообщает Financial Times.

Во время панельной дискуссии на Берлинском авиасалоне ILA генерал отметил, что постоянно анализирует разведывательную информацию и не видит признаков того, что Кремль стремится к прямому военному конфликту с Западом.

"Россия не стремится к конфликту... Они понимают термин "оборонный альянс" и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ", – подчеркнул генерал.

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Заявление прозвучало на фоне опасений европейских союзников относительно возможного сокращения американского военного присутствия на континенте.

По данным Financial Times, Вашингтон рассматривает модель, при которой часть подразделений будет оставаться в резерве и будет готова к развертыванию в течение 10, 30 или 180 дней.

Страны Балтии опасаются, что это может создать пробелы в системе сдерживания. Однако Гринкевич считает, что нынешняя модель безопасности остается надежной.

Генерал подчеркнул, что главная цель НАТО заключается в том, чтобы сделать любое нападение России неприемлемо дорогостоящим.

"Задача состоит в том, чтобы Россия понимала: если они попытаются что-то предпринять в странах Балтии, у них ничего не выйдет. Поскольку они знают, что им это не удастся, они не рискнут на что-то подобное", – заявил он.

Гринкевич также заверил, что силы Альянса находятся в высокой боевой готовности:

Когда люди спрашивают меня: готовы ли вы сражаться прямо сегодня? Безусловно.

Укрепление границ НАТО

В последнее время страны Альянса все чаще сообщают об инцидентах с участием российских беспилотников. В частности, резонанс вызвало падение дрона типа "Герань" в румынском городе Галац, в результате чего пострадали люди. Поэтому Румыния начала испытания дронов-перехватчиков Merops с искусственным интеллектом на фоне усиления российских атак на Украину.

Тем временем Латвия продолжает укреплять свою границу с Россией, устанавливая "зубы дракона" и противотанковые рвы в качестве элемента оборонной инфраструктуры.

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