В НАТО объяснили, почему Путин не рискнет напасть на страны Балтии, – FT

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не решится на агрессию против стран Балтии, поскольку осознает неизбежность неудачи в случае столкновения с Альянсом. Об этом сообщает Financial Times.
Во время панельной дискуссии на Берлинском авиасалоне ILA генерал отметил, что постоянно анализирует разведывательную информацию и не видит признаков того, что Кремль стремится к прямому военному конфликту с Западом.
"Россия не стремится к конфликту... Они понимают термин "оборонный альянс" и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ", – подчеркнул генерал.
Заявление прозвучало на фоне опасений европейских союзников относительно возможного сокращения американского военного присутствия на континенте.
По данным Financial Times, Вашингтон рассматривает модель, при которой часть подразделений будет оставаться в резерве и будет готова к развертыванию в течение 10, 30 или 180 дней.
Страны Балтии опасаются, что это может создать пробелы в системе сдерживания. Однако Гринкевич считает, что нынешняя модель безопасности остается надежной.
Генерал подчеркнул, что главная цель НАТО заключается в том, чтобы сделать любое нападение России неприемлемо дорогостоящим.
"Задача состоит в том, чтобы Россия понимала: если они попытаются что-то предпринять в странах Балтии, у них ничего не выйдет. Поскольку они знают, что им это не удастся, они не рискнут на что-то подобное", – заявил он.
Гринкевич также заверил, что силы Альянса находятся в высокой боевой готовности:
Когда люди спрашивают меня: готовы ли вы сражаться прямо сегодня? Безусловно.
Укрепление границ НАТО
В последнее время страны Альянса все чаще сообщают об инцидентах с участием российских беспилотников. В частности, резонанс вызвало падение дрона типа "Герань" в румынском городе Галац, в результате чего пострадали люди. Поэтому Румыния начала испытания дронов-перехватчиков Merops с искусственным интеллектом на фоне усиления российских атак на Украину.
Тем временем Латвия продолжает укреплять свою границу с Россией, устанавливая "зубы дракона" и противотанковые рвы в качестве элемента оборонной инфраструктуры.