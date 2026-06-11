Новый немецкий самолет-беспилотник может стать эталонным охотником за дронами, – аналитики

Самолет Pulse P19 оснащен множеством датчиков и несет на борту большое количество вооружения.

Самолет Pulse P19 от немецких разработчиков из Quantum Systems предназначен для выполнения широкого спектра задач. По мнению аналитиков портала Defence Express, в условиях современной войны он лучше всего подходит для охоты на беспилотники и отражения массированных дроновых атак. Это потому, что он имеет на борту необходимые датчики и вооружение.

В частности, для обнаружения и сопровождения воздушных целей он может оснащаться радиолокационной станцией с активной антенной фазированной решеткой, а также оптико-прицельной станцией. При этом Pulse P19 может вооружаться: дронами-перехватчиками, баражирующими боеприпасами, ракетами с полуактивной лазерной головкой самонаведения типа APKWS, подвесными пулеметами и т. д. Аналитики предположили, что самолет, вероятно, будет вооружен также дронами-перехватчиками.

При этом самолет Pulse P19 с небольшой массой в 1700 кг имеет максимальную скорость 556 км/ч и практический потолок в 7620 метров. Он имеет продолжительность полета до 11 часов, или до 18 часов с дополнительными подвесными топливными баками. Благодаря этому он способен пролететь более 3700 км на одной заправке. Также важной особенностью Pulse P19 является возможность взлета с грунтовых взлетно-посадочных полос длиной менее 550 метров.

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"Учитывая все вышеуказанные характеристики и возможности, Pulse P19 должен стать действительно хорошим охотником за беспилотниками, который отлично подошел бы Украине для отражения массированных воздушных атак", – пишут аналитики

Среди преимуществ также то, что самолет не требует специализированных взлетно-посадочных полос, способен долго находиться в воздухе, отражая длительные атаки. И при этом нет риска для пилота.

Однако пока представлены только цифровые модели самолета, который, вероятно, еще находится на стадии разработки.

Презентация авиационной платформы Pulse P19 – больше новостей

Напомним, что самолет, похожий на истребители Второй мировой войны, может использоваться в пилотируемом и беспилотном режимах. Заявленная дальность полета Pulse P19 составляет около 1850 км, а крейсерская скорость – 580 км/ч. На внешних подвесках платформа способна нести до 1400 кг полезной нагрузки.

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