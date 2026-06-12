Шведский Gripen как запасной план: Европа ищет выход из кризиса программы FCAS

Если еще недавно возможный союз Франции и Швеции в области боевой авиации выглядел маловероятным, то сейчас такой сценарий уже не кажется фантастическим.

Швеция неожиданно может оказаться одним из ключевых участников разработки европейского истребителя нового поколения. После кризиса вокруг программы FCAS интерес к сотрудничеству с компанией Saab проявляют не только в Германии, но и во Франции. Об этом сообщает издание Les Echos со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Швецию уже называли своеобразным "запасным аэродромом" для Германии на случай окончательного провала программы FCAS. Однако теперь выяснилось, что подобный вариант рассматривает и французская сторона.

По данным источников, в последние годы оборонное сотрудничество между Парижем и Стокгольмом заметно усилилось. Дополнительным фактором может стать схожая структура собственности Saab и Dassault Aviation, где контроль над компаниями сохраняют влиятельные семьи.

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Если еще недавно возможный союз Франции и Швеции в области боевой авиации выглядел маловероятным, то сейчас такой сценарий уже не кажется фантастическим.

При этом французская Dassault Aviation традиционно подчеркивала, что обладает всеми необходимыми технологиями для самостоятельной разработки современных боевых самолетов. В качестве доказательства компания приводит программу Rafale, реализованную без привлечения иностранных партнеров.

В то же время в течение последнего года шведская Saab и немецкая Airbus вели консультации о потенциальном сотрудничестве в создании как пилотируемого истребителя, так и беспилотных платформ нового поколения.

На первый взгляд, партнерство Германии и Швеции выглядит логичным благодаря общим оборонным проектам и схожим подходам. Однако ни Берлин, ни Стокгольм сегодня не располагают возможностями для самостоятельной разработки современного авиационного двигателя.

Франция, напротив, обладает всеми необходимыми технологиями, но может столкнуться с финансовыми трудностями при реализации столь масштабного проекта в одиночку. Кроме того, ограничения производственных мощностей способны существенно затянуть сроки создания нового самолета.

Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать привлечение Индии. Однако в таком случае французской стороне, вероятно, пришлось бы делиться значительной частью собственных разработок.

Именно поэтому сотрудничество со Швецией выглядит привлекательным вариантом. Saab имеет богатый опыт проектирования и производства истребителей, а оборонные связи между странами продолжают укрепляться. Так, Франция закупает самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab GlobalEye, а Швеция проявляет интерес к французским фрегатам FDI.

Пока речь идет лишь о предварительных переговорах и неофициальных обсуждениях. В Saab избегают конкретики и лишь заявляют, что открыты для различных форм сотрудничества.

При этом многое будет зависеть от политических решений. Именно стремление Dassault Aviation сохранить ведущую роль в разработке и производстве будущего самолета ранее стало одной из причин конфликтов вокруг FCAS и фактически поставило проект под угрозу.

Дополнительной сложностью остаются различия в требованиях к перспективному истребителю. Франция, Германия и Швеция имеют разные взгляды на то, каким должен быть боевой самолет будущего. Хотя компромиссы возможны, предыдущий опыт показывает, что достичь их бывает крайне непросто.

Европейские оборонные проекты

Накануне немецкое издание Tagesspiegel сообщало, что совместная европейская программа создания истребителя шестого поколения FCAS фактически прекращена после почти девяти лет разработки. При этом нынешняя ситуация оказалась даже сложнее, чем история раскола вокруг Eurofighter Typhoon и Rafale в 1980-х годах. Решение отказаться от дальнейшей реализации проекта приняли президент Франции и канцлер Германии.

Ранее немецкая компания Quantum Systems представила на авиасалоне ILA в Берлине многофункциональную авиационную платформу Pulse P19. Внешне представленный самолет отчасти напоминает истребители Второй мировой войны, но с одним существенным отличием - может использоваться в беспилотном режиме.

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