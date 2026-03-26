Туристов ждет неприятный сюрприз: Bloomberg о ценах на авиабилеты в этом году

По мнению экспертов рынка, даже если война скоро закончится, давление на цены на авиабилеты сохранится.

Путешественников, надеющихся на возвращение к более умеренным ценам на дальнемагистральные рейсы этим летом, ждет неприятный сюрприз.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Alton Aviation Consultancy, цены на билеты на основных маршрутах, соединяющих Азию и Европу, в этом месяце выросли на 560% и, вероятно, останутся высокими в течение лета и осени 2026 года, поскольку связанные с войной в Иране сбои распространяются по всему Персидскому заливу, являющемуся самым загруженным транзитным коридоров в мире.

Что касается поездок в июне, то цены на семь популярных маршрутов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в среднем примерно на 70% выше, чем год назад, согласно анализу Alton данных аналитической компании Cirium и онлайн-турагентств. Например, билет из Сиднея (Австралия) в Лондон (Великобритания) сейчас стоит в среднем более 1500 долларов, что примерно вдвое больше, чем в прошлом году.

При этом аналитики ожидают, что цены останутся примерно на 30% выше уровня прошлого года даже в октябре.

В то же время анализ выявил снижение спроса на путешествия из-за неопределенности и повышения цен. По данным Cirium, летние бронирования рейсов из Европы в США сократились на 15% по сравнению с прошлым годом, а пассажиропоток в обратном направлении упал на 11%. Количество бронирований рейсов из Азии в Европу также снизилось на 4,4%.

Более того, по словам управляющего директора Alton Брайана Терри, даже если война скоро закончится, давление на цены на авиабилеты сохранится.

"Потребуется до трех месяцев, чтобы снижение цен повлияло на цепочку поставок авиационного топлива. Мы наблюдаем не просто краткосрочный ценовой шок. Даже по мере ослабления непосредственных сбоев, более длинные маршруты, сокращение пропускной способности и более высокие цены на топливо будут оказывать повышающее давление на цены в течение длительного периода", – констатировал он.

Наиболее сильно пострадали рейсы, связывающие Азию и Европу, многие из которых проходят через ближневосточные хабы, такие как Дубай, Абу-Даби (оба ОАЭ) и Доха (Катар) – коридор, через который, по данным Roland Berger, обычно проходит около трети годового трафика между регионами. Сбои в этом коридоре усиливают давление на тарифы по всему миру.

По данным Alton Aviation, средняя стоимость билетов из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу по состоянию на 23 марта составляет 3318 долларов – на 560% больше, чем в предыдущем месяце. Цены на рейсы из Бангкока (Таиланд) в Франкфурт (Германия) выросли на 505% – до 2870 долларов. Классический "кенгуру-маршрут" между Австралией и Великобританией также сильно пострадал: цены на билеты из Сиднея в Лондон за этот период взлетели на 429%.

С начала войны спрос и цены на этих маршрутах выросли, несмотря на то, что европейские и азиатские авиаперевозчики пытаются увеличить пропускную способность. Спустя почти месяц после начала конфликта авиационные сети все еще пытаются адаптироваться, а рост цен на топливо – отчасти вызванный ограничениями на перевозки через Ормузский пролив – усугубляет ситуацию.

Вполне прогнозируемо авиакомпании начали перекладывать эти расходы на клиентов.

"Сейчас очень неопределенная ситуация из-за хаоса в сфере путешествий. Если путешественники увидят, что рейсы отменяются, задерживаются и нарушаются, они тщательно обдумают, стоит ли им путешествовать и как именно", – отметил независимый аналитик в области туризма Ханминг Ли.

Как война в Иране влияет на планы туристов

на фоне войны в Иране многие туристы начали пересматривать свои отпускные планы, переключив внимание на страны Европы.

И этом еще один фактор, который, помимо резкого подорожания нефти, влияет на цены на авиабилеты даже внутри континента – повышенный спрос всегда повышает стоимоть авиаперелетов. В частности, генеральный директор бюджетной авиакомпании easyJet Кентон Джарвис уже анонсировал росте цен на авиабилеты с конца лета 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

