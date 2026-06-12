Польша рассталась с советской 'Гвоздикой', которую уже передавали Украине, – Defense Express

Десятки советских САУ выводят из строя.

Польша провела последние боевые стрельбы из 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и официально отправила их на пенсию, передает Defense Express.

Пресс-служба 10-й бронекавалерийской бригады Войск Польши обнародовала информацию о последних стрельбах.

"Это финальные стрельбы "Гвоздики" в нашей части, но воспоминания, впечатления и история, связанные с этой техникой, останутся с нами надолго", – говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что машины были неотъемлемой частью войска на протяжении многих поколений – ряд военных впервые знакомились с артиллерийскими системами именно благодаря 2С1 "Гвоздика", а некоторые прошли на ней значительную часть своей службы.

По данным справочника Military Balance, по состоянию на 2025 год в польской армии насчитывалось 206 таких САУ, хотя часть из них, как отмечает издание, уже выведена из эксплуатации.

Аналитики издания обращают внимание на вопрос: что будет со списанными машинами – передаст ли их Польша Украине или оставит на хранении. Под вопросом и то, насколько эти САУ вообще нужны сейчас.

Как известно, ранее Польша активно передавала и продавала "Гвоздики" Украине – в частности, такие поставки происходили еще в 2024 году.

Оружие для Украины

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры о получении ракет-перехватчиков к зенитным комплексам Patriot (типов PAC-2 и PAC-3), у которых вскоре истекает срок годности – об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий. Логика проста: по истечении срока ракеты все равно нужно либо возвращать производителю, либо утилизировать – поэтому Украина предлагает передать их для нужд ПВО.

Кроме того, во время недавних визитов президента в Лондон и Таллинн были достигнуты новые договоренности по противовоздушной обороне, в частности найдены дополнительные системы и перехватчики.

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