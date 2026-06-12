Психолог назвала 5 обычных фраз, которые выдают вашу неуверенность в себе

По этим фразам нетрудно понять, что человеку не хватает внутреннего стержня.

Невперенность в себе нередко проявляется не только через поведение или эмоции, но и через обычные фразы, которые люди используют в повседневном общении. Как пишет дипломированный психолог Мариелиса Рейес в статье для Yourtango, некоторые высказывания могут сигнализировать о низкой самооценке и внутренних сомнениях.

"Это, наверное, глупый вопрос, но...". Как пишет автор, люди с невысокой самооценкой часто принижают собственные мысли еще до того, как их озвучат. Они сомневаются в своей компетентности и боятся показаться недостаточно умными, хотя сам факт постановки вопросов, по словам экспертов, свидетельствует о заинтересованности и стремлении к обучению.

"Я никуда не вписываюсь". Чувство социального отторжения может возникать у многих, однако автор подчеркивает: люди с внутренними комплексами нередко воспринимают себя как чужих в любом коллективе. Из-за этого они могут закрываться от новых знакомств и терять возможности для построения близких отношений.

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"Что ты обо мне думаешь?". Постоянная потребность в чужом одобрении также может быть признаком неуверенности. Как говорится в статье, такие люди часто ищут подтверждения собственной ценности у друзей, партнеров или даже малознакомых людей, опасаясь осуждения или неприятия.

"Я, наверное, ошибаюсь, но..." В материале отмечается, что люди с низкой самооценкой часто заранее ставят под сомнение собственные слова. Они недооценивают свои знания и способности, даже когда имеют достаточно оснований высказывать обоснованное мнение.

"Да ладно, мне все равно". Как пишет автор, демонстративное безразличие нередко становится защитной реакцией на стресс или эмоциональную боль. Однако подавление собственных переживаний может только усиливать тревожность, тогда как открытость в отношении своих чувств помогает укреплять отношения и повышать уверенность в себе.

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