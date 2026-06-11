Леса вырубают под казармы: Россия усиливает военное присутствие у границ НАТО

Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующих баз и увеличении численности личного состава.

Россия усиливает свое военное присутствие возле северо-восточных границ НАТО. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные в рамках расследования датского телеканала DR совместно со шведскими, эстонскими и норвежскими журналистами, пишет издание The Telegraph.

Анализ изображений показал активность сразу в пяти районах, расположенных недалеко от границ стран Альянса. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующих баз и увеличении численности личного состава.

Одним из таких объектов стала база в Печенге Мурманской области, расположенная примерно в 11 километрах от границы с Норвегией. На снимках видно строительство новых зданий, а российские власти ранее подтверждали планы по расширению подразделения с уровня бригады до дивизии. По оценкам бывшего сотрудника финской разведки Марко Эклунда, численность военных там может увеличиться с 4 до 10 тысяч человек.

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Еще одна точка находится возле Кандалакши, неподалеку от границы с Финляндией. Здесь, как утверждают аналитики, создается база для артиллерийской бригады. Спутниковые снимки зафиксировали появление новых казарм, складов и столовых.

Также изменения заметны в районе Петрозаводска. В населенном пункте Новая Вилга территория, где ранее не наблюдалось военного присутствия, активно расчищается под строительство новых объектов. По оценкам специалистов, за несколько месяцев под будущую базу вырубили около одного квадратного километра леса.

Повышенная активность России у финской границы вызывает особое внимание, учитывая, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО после начала полномасштабной войны против Украины.

Изменения фиксируются и возле границы с Эстонией. В районе города Луга аналитики заметили увеличение количества военной техники.

Отдельное внимание уделяется Калининградской области. В районе Балтийска, примерно в 23 километрах от границы НАТО, расширяется база морской пехоты. По данным расследования, численность подразделения также увеличивают до уровня дивизии.

Эксперты предполагают, что в случае конфликта Калининград может использоваться как плацдарм для операций в Балтийском море, включая возможные действия против стратегически важных островов – шведского Готланда, датского Борнхольма и Аландских островов Финляндии.

По словам главы военной разведки Финляндии Пекки Турунена, Кремль ускоряет военное наращивание у финской границы, что может представлять новую угрозу для НАТО.

В то же время российское посольство в Дании отвергло обвинения в подготовке нападения на страны Альянса. Посол Владимир Барбин заявил, что угрозу для НАТО якобы представляет не Россия, а сам военный блок.

Тем не менее публикация новых спутниковых данных вновь усилила дискуссию о том, насколько серьезно Москва готовится к потенциальному противостоянию с Североатлантическим альянсом после окончания войны против Украины.

Ранее командующий вооруженными силами Латвии предупреждал, что Россия получила преимущество в сфере беспилотников и теоретически может попытаться испытать оборону стран Балтии уже к 2028 году.

Угроза НАТО со стороны России

Ранее главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил изданию Politico о том, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше. По словам военного, среди союзников существует консенсус относительно того, что Россия может напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Пресс-служба НАТО заявила, что передовые сухопутные силы Альянса (FLF) в Финляндии, среди которых новейшая многонациональная боевая группа под руководством Швеции как страны-координатора, 7 июня начали операции в Финляндии и Швеции, чтобы поддержать оборону северо-восточного фланга Альянса.

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