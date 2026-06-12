12 июня в нашей стране есть несколько важных народных торжеств.

Двенадцатое июня - не просто очередной летний день, но также интересная дата для празднования. Профессиональный праздник сегодня в Украине будет хорошим поводом поздравить близких. Верующие в это число обращаются к прославленному греческому монаху, а украинцы, которые придерживаются народных традиций, готовят рыбную уху.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

На планете в сегодняшнюю дату проводят Международный день красной розы. Это необычное торжество посвящается "королеве цветов" и её роли в культуре, искусстве и романтических ухаживаниях. В честь события принято покупать и дарить близким тематические букеты.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День фалафеля, День мусульман-шиитов, День Супермена, День борьбы с детским трудом, День актеров дубляжа и День печенья с арахисом.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране есть профессиональный праздник 12 июня - это День работника фондового рынка. Поздравить с ним стоит родных и знакомых финансовых аналитиков, брокеров и других специалистов по торговле ценными бумагами.

Какой сегодня праздник церковный

По современному стилю 12 июня православные люди чествуют бывшего военного Петра Афонского, который стал отшельником и уединился в монастыре на 50 лет. У него просят излечения болезней и скорейшего восстановления после травм и операций.

Если вы преданны старому стилю, то вам может быть интересно, какой сегодня церковный праздник есть в юлианском календаре. В такому случае можно обратиться к исповеднику Исаакию Далматскому за помощью в принятии сложных решений.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки говорили, что 12 июня змеи массово вылезают из своих нор и их легко встретить в поле. Есть ещё такие давние приметы:

между деревьями появилось много паутины - к резкому изменению погоды;

если яблоня скудно цветет, то август будет прохладным;

отцвел шиповник - к ранней осени;

если прошел дождь, то сенокос будет мокрым;

чем больше росы утром на траве, тем богаче будет урожай в этом году.

По народным верованиям праздник сегодня принято проводить на огороде за посадкой фасоли и капусты. Также можно полоть сорняки и окучивать картошку. Рыбаки 12 июня ходили на рыбалку, при чём чем раньше, тем лучше. Верили, что самый богатый улов получится поймать на рассвете. С пойманной рыбой на обед варили уху - считалось, что такое блюдо приносит крепкое здоровье и придет сил.

Что нельзя делать сегодня

Давние украинские верования предупреждают, что в сегодняшнюю дату не рекомендуется надевать черную одежду и стричь волосы, чтобы не навлечь болезни. Не подходит сегодня праздник для свадьбы и венчания. Ещё не стоит никому одалживать соль и хлеб, иначе отдадите свое счастье другим людям.

Вас также могут заинтересовать новости: