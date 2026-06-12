'Ведро судьбы': в сети завирусился хитрый трюк против комаров

Все больше людей используют простую ловушку со стоячей водой и специальными бактериями, которые уничтожают личинок комаров.

С наступлением лета многие люди ищут эффективные способы борьбы с комарами, не нанося вреда пчелам и другим полезным насекомым. Одним из самых популярных решений последних лет стало так называемое "ведро судьбы" – ловушка, которая уничтожает комаров еще до того, как они начнут кусать людей.

Как пишет портал Martha Stewart, метод основан на особенностях размножения комаров. Самки ищут стоячую воду для откладывания яиц, поэтому специально подготовленное ведро становится для них идеальной ловушкой.

В воду добавляют растительные остатки и бактерию Bacillus thuringiensis israelensis (BTI). Она безопасна для людей, домашних животных, птиц и большинства полезных насекомых, но смертельна для личинок комаров.

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В результате яйца откладываются, однако новое поколение насекомых не доживает до взрослого возраста.

Действительно ли это эффективно

Специалисты отмечают, что метод не уничтожает взрослых комаров, которые уже летают во дворе. Однако он разрывает цикл размножения и постепенно сокращает численность популяции.

По словам экспертов, одна самка комара в течение жизни может отложить от 1000 до 3000 яиц. Поэтому даже несколько ловушек способны существенно повлиять на количество насекомых через несколько недель.

Наилучший эффект дает установка нескольких ведер в разных частях участка, особенно в затененных местах, где комары обычно размножаются.

Как сделать ловушку своими руками

Для создания "ведра судьбы" понадобятся:

пластиковое ведро объемом около 20 литров;

вода;

листья, трава или другой садовый мусор;

препарат BTI;

по желанию – металлическая сетка для защиты от мелких животных.

Ведро наполовину заполняют водой, добавляют растительные остатки и средство BTI, после чего оставляют в затененном месте.

Сторонники метода отмечают, что он позволяет контролировать численность комаров без использования инсектицидов широкого действия, которые могут наносить вред пчелам, бабочкам и другим опылителям.

В отличие от химических обработок, ловушка действует избирательно и не влияет на большинство полезных насекомых, которые не используют стоячую воду для размножения.

Эксперты считают, что "ведро судьбы" стало популярным благодаря простоте, низкой стоимости и экологичности. Его можно собрать за несколько минут из доступных материалов, а результат становится заметным уже через один-два жизненных цикла комаров.

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