Мужчина перестал покупать дешевые зарядки для телефона после неожиданного открытия

Современному телефону важно не только сколько энергии он получает, но и как именно она подается.

Стандартизация USB-C является одним из главных достижений современной электроники – один разъем используется для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. но за внешней универсальностью скрывается важный нюанс: не все USB-C зарядки работают одинаково, а реальная скорость зависит от поддерживаемых протоколов питания, пишет MakeUseOf.

Одним из ключевых стандартов является USB Power Delivery (USB-PD). Он позволяет устройствам договариваться о мощности зарядки и использовать более высокие уровни напряжения, чем старые USB-решения. Тем не менее, классический USB-PD ограничен фиксированными режимами, такими как 5V, 9V, 15V и 20V.

Более современное расширение данного стандарта – PPS (Programmable Power Supply), которое появилось в USB-PD 3.0. Его главная особенность в том, что напряжение и ток не фиксированы, а динамически регулируются в реальном времени в зависимости от потребностей смартфона.

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По сути, это делает зарядку "умнее": устройство может точнее контролировать процесс пополнения аккумулятора, снижая нагрев и повышая эффективность. Смартфон получает ровно столько энергии, сколько ему требуется на каждом этапе зарядки, а не работает в жестко заданных режимах.

Такая гибкость особенно важна для современных аккумуляторов. В начале зарядки они потребляют больше энергии, а ближе к 100% постепенно снижают нагрузку, тем самым уменьшая износ и перегрев. PPS позволяет реализовать этот процесс максимально точно.

Проблема в том, что многие дешевые или устаревшие зарядки не поддерживают PPS. Даже если на них указана высокая мощность, фактически они могут работать только в обычном режиме USB-PD, из-за чего смартфон заряжается медленнее и сильнее нагревается.

В результате устройство может не использовать весь потенциал быстрой зарядки, заложенный производителем. В долгосрочной перспективе это также способно ускорять деградацию аккумулятора, особенно при регулярной зарядке некачественными адаптерами.

Какие телефоны поддерживают PPS

Поддержка PPS сегодня встречается во многих современных смартфонах, особенно среди флагманов Android. Среди них – Samsung Galaxy S-серии (начиная с S20), Pixel 6 и новее, а также телефоны других производителей.

В характеристиках часто можно встретить упоминание USB-PD 3.0 или 3.1, что обычно указывает на наличие PPS.

Поэтому все больше пользователей переходят на GaN-зарядки (на основе нитрида галлия(. Такие адаптеры не только компактнее и эффективнее, но и обычно поддерживают PPS, позволяя одновременно заряжать несколько устройств без потери скорости и стабильности.

В качестве примера автор MakeUseOf назвал Baseus 240W Digital GaN Charger, оснащенный одним DC-портом, одним USB-A и тремя USB-C разъемами с поддержкой USB-PD и PPS.

"Переход на GaN-зарядку стал одной из лучших инвестиций за последнее время – он помог уменьшить беспорядок на рабочем столе и организовать единый центр зарядки для всех устройств", – пишет специалист.

Главный вывод прост: современному телефону важно не только сколько энергии он получает, но и как именно она подается. Именно PPS становится тем фактором, который определяет, насколько эффективно и безопасно смартфон заряжается в повседневном использовании.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

Ранее эксперты протестировали 33 популярных смартфона и определили самые быстрые по зарядке. Лучшим по совокупным результатам неожиданно оказался iPhone 17 Pro.

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