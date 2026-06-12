Еврозону ждут новые потрясения: МВФ ухудшил прогноз на 2026 год, - Reuters

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по экономике еврозоны на 2026 год, объяснив это последствиями войны США и Израиля против Ирана. В МВФ ожидают замедления роста, ускорения инфляции и предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликтов может ещё сильнее ударить по европейской экономике.

Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил прогноз по экономике еврозоны, объяснив это последствиями войны США и Израиля против Ирана, которая уже оказывает давление на энергетические рынки и усиливает глобальную неопределённость, сообщает Reuters.

Согласно докладу фонда, представленному министрам финансов стран еврозоны 11 июня, рост экономики валютного блока в 2026 году составит 0,9% вместо прогнозируемых ранее 1,1%. Одновременно МВФ повысил прогноз инфляции с 2,6% до 2,8%.

При этом это уже второе ухудшение оценки с начала года. В апреле МВФ уже пересматривал прогноз в сторону снижения по сравнению с январскими ожиданиями.

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В фонде отмечают, что после периода, когда экономика еврозоны росла в соответствии со своим потенциалом, а инфляция приближалась к целевым показателям, перспективы заметно ухудшились.

"Перспективы еврозоны ослабли", – говорится в докладе МВФ, где война на Ближнем Востоке названа "крупным, но временным негативным шоком предложения".

Энергетический кризис может усугубить ситуацию

В МВФ предупреждают, что последствия могут оказаться гораздо серьёзнее, если рост цен на энергоносители сохранится надолго.

"Более продолжительный энергетический шок может ещё сильнее ускорить инфляцию и инфляционные ожидания, в то время как снижение доверия или финансовый стресс способны ослабить спрос", – отмечается в документе.

Среди основных угроз для экономики еврозоны фонд выделяет:

возможную дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке;

задержки с восстановлением энергетической инфраструктуры;

усиление боевых действий в Украине;

новые изменения в мировой торговой политике.

ЕЦБ может продолжить повышать ставки

МВФ также считает вероятным дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Европе.

В четверг Европейский центральный банк впервые почти за три года повысил процентные ставки. По оценке фонда, в течение 2026 года ЕЦБ может дополнительно увеличить их ещё на 50 базисных пунктов. При сохранении инфляционного давления не исключается и третье повышение.

Правительствам советуют отказаться от массовых компенсаций

Отдельно МВФ предостерег европейские правительства от широких программ поддержки населения в ответ на рост цен на энергоносители.

По данным фонда, к маю 2026 года страны ЕС уже приняли меры помощи, объём которых составляет около 0,1% совокупного ВВП Евросоюза.

Однако эксперты считают, что даже такие относительно небольшие программы частично снижают стимулы к энергосбережению.

"Широкомасштабная бюджетная поддержка не оправдана", – подчеркивают в МВФ.

Вместо этого фонд рекомендует использовать адресные меры, направленные исключительно на защиту наиболее уязвимых домохозяйств.

Сотрудничество МВФ с Украиной

Отметим, ранее издание Reuters сообщило, что Украина должна принять закон о налогообложении посылок из-за рубежа для обеспечения выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. МВФ настаивает на расширении налоговой базы Украины. Если программа МВФ сорвется, Украина не сможет получать финансирование от Европейской комиссии.

Также директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер похвалил НБУ за борьбу с инфляцией в условиях войны, назвав его работу "хорошей", хотя Нацбанк сталкивался с гораздо более серьезными и частыми шоками предложения, чем любой другой центральный банк в своей группе.

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