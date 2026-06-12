Ученые раскрыли тайну многолетних сбоев GPS над Европой

С 2019 по 2026 год было зафиксировано не менее 75 случаев кратковременных помех. Речь идет о мощных десятисекундных радиоимпульсах на частоте 1558,5 МГц, которую используют GPS и европейские навигационные спутники для передачи сигналов на Землю.

Ученые из Техасского университета заявили, что нашли вероятный источник загадочных сбоев GPS, которые на протяжении нескольких лет фиксировались в разных частях Европы и Арктики. По их данным, причиной помех может быть российский спутник Cosmos 2546. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Navigation.

Согласно работе исследователей, с 2019 по 2026 год было зафиксировано не менее 75 случаев кратковременных помех. Речь идет о мощных десятисекундных радиоимпульсах на частоте 1558,5 МГц, которую используют GPS и европейские навигационные спутники для передачи сигналов на Землю.

Такие всплески приводили к временным сбоям в работе GPS-антенн на огромной территории – от Румынии до Гренландии.

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Изначально происхождение сигналов оставалось загадкой. Масштаб зоны воздействия исключал использование наземных или авиационных средств радиоэлектронной борьбы. Ученые также отвергли версию о солнечных вспышках, поскольку их влияние проявляется иначе и не дает столь равномерного эффекта.

Исследователи разработали математическую модель, которая позволила определить вероятный источник помех. Расчеты указали на российский спутник Cosmos 2546.

Аппарат был запущен в мае 2020 года и входит в состав российской системы предупреждения о ракетном нападении "Единая космическая система". Спутники этой группировки работают на высокоэллиптической орбите типа "Молния", что позволяет им большую часть времени находиться над северными регионами.

Авторы исследования пришли к выводу, что зафиксированные радиоимпульсы, вероятно, имели преднамеренный характер. Однако их продолжительность – около десяти секунд – была слишком небольшой, чтобы вызвать серьезные последствия для навигационных систем. При этом ученые не выдвигают конкретных предположений о целях подобных действий.

Директор по вопросам космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон считает, что речь действительно может идти о космическом средстве подавления GPS.

По ее мнению, использование спутников системы раннего предупреждения может объясняться их выгодным расположением, позволяющим охватывать районы, где Россия потенциально заинтересована в создании помех навигации.

"Возможно, Россия была уверена, что такое вмешательство останется незамеченным. Как оказалось, оно продолжалось с 2019 года, а обнаружить его удалось лишь спустя несколько лет", – отметила Самсон.

На фоне растущей обеспокоенности активностью России в космосе исследование вновь привлекло внимание к уязвимости глобальных навигационных систем и необходимости защиты критически важной спутниковой инфраструктуры.

Российские спутниковые разработки

Ранее специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink, однако на данный момент проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения.

Несколько дней назад издание Defence Blog сообщило, что первая попытка России создать собственную альтернативу спутниковому интернету Starlink потерпела серьезную неудачу. Один из спутников новой системы "Рассвет" потерял орбиту и сгорел в атмосфере Земли менее чем через три месяца после запуска.

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