В Украине удвоилось количество волков: зоолог объяснил, представляют ли они угрозу для людей

Хищников стало больше, потому что на них запрещена охота.

Численность волков в Украине за последние годы выросла примерно вдвое, из-за чего их все чаще замечают вблизи населенных пунктов. В то же время случаев, когда хищники нападали бы на людей как на добычу, в Украине фактически не зафиксировано. Об этом в интервью Телеграфу рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий.

По его словам, причинами увеличения количества волков являются запрет на охоту из-за военного положения и увеличение кормовой базы для этих хищников.

Что касается случаев нападения на людей, то, как отметил ученый, ему известно, что нападали медведи, однако их можно пересчитать по пальцам одной руки.

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"О волках мне такие факты совершенно неизвестны. Что касается медведей, то это были единичные случаи, и в принципе, если разобраться, то это было нарушение человеком определенных правил поведения в дикой природе. А именно в отношении волков – я не слышал, и я думаю, что таких случаев не было. Даже на 99% убежден, что не было. Могли быть нападения на человека бешеным животным. Но чтобы волки нападали на человека как на добычу и чтобы человек погиб – я такого не помню", – сказал Дикий.

По его мнению, большую опасность и для людей, и для домашних животных могут представлять бездомные собаки, которые способны объединяться в стаи.

"Там, где нет волков, там охотятся и калечат копытных животных бездомные собаки, которые тоже способны охотиться стаей. И они, кстати, не умеют так охотиться, как волки, – они часто калечат тех же косуль", – говорит зоолог.

Что касается гибрида волка и собаки, о котором ходят слухи, то, как пояснил Дикий, действительно эти животные могут спариваться и давать потомство, но в дикой природе таких случаев очень мало.

"Если мы говорим, например, (скрещиваться, – ред.) в вольере – да. Но, если мы говорим о дикой природе, будем честными и откровенными, все эти генетические исследования рядовых экспертов "наобум" основаны лишь на их словах", – заверил ученый.

По его словам, практически невозможно определить "на глаз", кто перед тобой – волк или волкособака. Мол, точный ответ даст исключительно генетический тест.

Другие новости о волках

Ранее УНИАН сообщал, что финские фермеры теряют оленей из-за волков из России. Отмечалось, что после начала российского вторжения в Украину в Финляндии резко изменилось количество потерянных оленей. С 2022 года пастухи находят в лесу скелеты этих животных, которых застрелили волки из России. Пастухи считают, что численность российских волков резко возросла после того, как охотников отправили на войну, что заставило хищников искать новые территории для охоты в Финляндии.

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