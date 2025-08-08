Говерла, Петрос, Поп Иван: что стоит знать, чтобы безопасно взойти на вершины Карпат

Карпатские вершины привлекают внимание все большего количества украинцев. В горы идут в одиночку, компаниями, с младенцами, на протезах, а порой даже группами на несколько сотен человек. Как собираться в горы и почему не стоит пренебрегать советами горных спасателей – узнавал УНИАН.

Украинские Карпаты – очень разнообразные и невероятно красивые. Впрочем, их точно не стоит недооценивать.

Подняться на Говерлу – поставить "галочку"

Восхождение на Говерлу для многих украинцев, да и не только, – "маст хэв" последних лет. Это и понятно, ведь отдых за границей дорогой, выехать могут не все, поэтому первое, что приходит на ум, – Карпаты. С вершины Говерлы, которая является самой высокой точкой Украины (2061 метр над уровнем моря), открываются невероятные виды. Привлекает туристов в целом весь Черногорский хребет, по которому проходит граница между Ивано-Франковской и Закарпатской областями. Собственно из этих двух областей искатели приключений и отправляются чаще всего в горы.

Горные спасатели говорят, что украинцев, которые идут в горы, можно условно разделить на две категории – тех, кто любит горный туризм, периодически поднимается на разные вершины, и тех, кто хочет поставить для себя галочку – "Я там был".

Последних особенно много было в первый год полномасштабного вторжения России в Украину, когда западные области приняли немалое количество внутренне перемещенных лиц.

"Люди, которые никогда не видели гор, шли туда, чтобы хоть немного отвлечься, и нередко терялись, попадали в беду, травмировались", – рассказывает начальница сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

В целом, по ее словам, Ивано-Франковская область – чрезвычайно нагруженный в туристическом смысле регион, и если раньше это особенно ощущалось летом, то сейчас хватает покорителей гор и в любое другое время года.

Туристы выбирают для восхождений не только Говерлу, но и другие вершины на Черногорском хребте – Поп Иван, Петрос. Поднимаются как со стороны Франковщины, так и со стороны Закарпатья.

Нет ничего недостижимого

В любом случае подъем на гору – испытание, и к этому следует готовиться, учитывая собственные силы и цель. Например, спортсменом с инвалидностью (высокая ампутация ноги вследствие заболевания) Максимом Магулой двигало желание взойти на Говерлу вместе с семьей. Молодой человек в активном спорте более десяти лет, он является тренером и мастером спорта международного класса по фехтованию на колясках.

"Решила вся семья идти, то и я пошел с ними. Хорошо понимал риск, возможные сложности, но так же осознавал и то, что и до меня многие люди с инвалидностью покоряли Говерлу, даже на инвалидных колясках поднимались, пусть и с помощью волонтеров. Так почему я этого не сделаю? Нет ничего недостижимого, главное, чтобы была соответствующая мотивация", – делится мужчина.

Максим отмечает, что не боялся длительного похода, хотя он и оказался сложнее, чем ожидалось, потому что на обратном пути по совету местных жителей спускались по самому сложному маршруту, на котором было много скользких камней и резких спусков. Для человека с костылями, который передвигается на одной ноге (на гору Максим шел с протезом, вниз – без него), это было невероятно трудно. По словам мужчины, мозоли на руках от костылей были такие, что представить страшно. Но цель была достигнута.

"Я шел вперед ради любимой, ради ребенка, они для меня самая большая мотивация не останавливаться!", – говорит Максим.

Еще одна семья – Ирина и Юрий Гал из Ужгорода – решили подниматься на Говерлу тоже все вместе, с сыновьями, младшему из которых на тот момент почти исполнилось 9 месяцев.

"Мы решили взять сыновей с собой, потому что хотели взойти на Говерлу всей семьей, с нами шел и старший сын Александр, которому было 6 лет, и Кристиан, который еще даже не ходил самостоятельно. Мы несли младшего в специальном рюкзаче, приспособленном для маленьких детей", – рассказывает его отец Юрий.

Периодически они чередовались с женой – на самый верх поднималась с малышом мама, потому что он на тот момент уже устал и капризничал.

"Трудно было, потому что все время боялся, чтобы не поскользнуться, – вспоминает то путешествие Юрий. – Но это так впечатляет, когда поднялся на гору, вместе с семьей – ощущения колоссальные! Сел на камень, ветер обвевает тебя, смотришь на бескрайние горы и удивляешься этой невероятной красоте вокруг".

Кстати, Юрий поднимался на Говерлу уже несколько раз, постоянно испытывает другие вершины – и сейчас, пока еще тепло и хорошая погода, готовится с семьей взойти на Петрос.

Когда лучше подниматься на вершины Карпат

Спасатели говорят, что оптимальное время для подъема на Говерлу или другие вершины Карпат – лето. В мае на вершинах еще может лежать снег, а в сентябре уже начинаются дожди и туманы. Правда, есть любители подъемов в горы и зимой, но это преимущественно опытные туристы.

В целом стоит помнить, что в горах погода может меняться каждые два часа: например, светит солнце и температура под 30 выше нуля, а уже через несколько часов может подняться безумный холодный ветер, пойти дождь или опуститься туман. Ко всему этому надо готовиться заранее.

"Подниматься на самую высокую вершину Украины лучше в будние дни, когда людей не так много, потому что в выходные обычно на ту же Говерлу сходит просто поток туристов, бывает живая очередь к вершине", – говорит начальник части специальных горных поисково-спасательных работ ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Роман Братчук.

Туристы идут на Говерлу или другие вершины обычно самостоятельно, в составе маленьких или больших групп, а также с гидами.

"Тем, кто идет в одиночку и особенно впервые, мы очень рекомендуем изучить маршрут, расспросить знакомых или хотя бы поинтересоваться в сети (теперь такой информации достаточно), как и куда идти, откуда лучше подниматься, где какие опасности подстерегают туриста, а где, наоборот, могут быть вспомогательные вещи вроде домиков лесников и т.д., – рассказывает УНИАН гид Василий Ловга. – Таким туристам следует знать, что популярные маршруты обычно протоптаны, вдоль них установлены указатели и тому подобное. Да и вообще на таких тропах потеряться трудно, потому что в последнее время на моей памяти нет такого, чтобы не встретить на маршруте десяток-другой людей. А в выходные это просто бесконечная вереница туристов вверх и вниз".

Если поднимается большая компания, то следует помнить, что идти синхронно всем вместе не удастся, говорят спасатели. В таком случае лучше разделить группу на несколько частей, в каждой определить ответственное лицо и держать коммуникацию между "командирами".

"Еще лучше в большой группе подумать о знаках, которые бы отличали целую команду – платки, кепки, баффы, повязки одного цвета, с помощью которых можно будет легко идентифицировать "своих" и не потеряться. Обычно мы так и практикуем. Еще очень выручают такие небольшие флажки – их можно повесить на рюкзак и его хорошо видно. Одно, что прошу обычно свою группу – не бросать такие флажки или другие знаки где попало, потому что мусора на горе хватает", – добавляет Василий.

Цена за услуги гида на Говерлу может стартовать в пределах тысячи гривень за однодневный тур без дополнительных услуг. Если в группе есть дети, то за них могут просить сумму вдвое меньшую. Если же вам нужен трансфер до базы подъема или даже с определенной точки с горы – то стоимость услуги может достичь и более десятка тысяч гривен.

Маршруты на Говерлу: какой выбрать

Поднимаются на Говерлу обычно или со стороны Закарпатья, или – Ивано-Франковской области.

Самые популярные и легкие маршруты – чтобы за день взойти и вернуться – с Франковщины, от спортбазы "Заросляк", что на высоте 1330 метров над уровнем моря под Говерлой. Добраться сюда немного сложно логистически: сначала следует доехать из Ивано-Франковска в Ворохту, а оттуда на собственном авто или на заказном трансфере – до спортбазы, ведь рейсовые автобусы туда не ходят.

От спортбазы к вершине Говерлы ведут три маршрута – "зеленый", "синий" и "желтый".

Как говорят спасатели, "зеленый" маршрут – длиннее (4,3 км), но более пологий; "синий" (3,5 км) – будет самым коротким, хотя и ведет довольно крутой тропой на вершину.

Чтобы было интереснее и увидеть больше красивых пейзажей, опытные туристы рекомендуют подниматься одним маршрутом, а спускаться другим, например, идти наверх "синим", а вниз – "зеленым". Обычно со стороны "Заросляка" подъем занимает около 2,5-3,5 часа, спуск – 2-2,5 часа.

"На "синем" маршруте со стороны "Заросляка" везде есть маркировка, широкая тропа, как дорога в селе, поэтому потеряться будет сложно, особенно в выходные, когда туристов на маршруте немало", – говорит спасатель Роман.

"Желтый" маршрут протяженностью около 14 км ведет к горному озеру Несамовитое (около 7 км), откуда можно выйти на Говерлу, пройдя через другие вершины Черногорского хребта. Он рассчитан на 1-2 дня, частично немаркированный, поэтому важно иметь при себе средства ориентирования.

Спасатель отмечает, если в группе есть пожилые люди или дети, то лучше сходить и спускаться "зеленым" маршрутом.

"Если вас неожиданно застала плохая погода, задождило или начал подниматься туман, лучше спускайтесь вниз по "синему" маршруту, так будет быстрее, но не забывайте, что здесь местами каменистая и очень скользкая после дождя тропа", – добавляет Братчук.

В то же время, по его словам, мобильная связь есть везде вдоль маршрута, а это важно.

Между тем, маршрут на Говерлу из села Лазещина (Закарпатье) через урочище "Козьмещик" являетсясамым красивым, но одним из самых длинных (протяженность около 16-18 км в обе стороны). До населенного пункта легко доехать рейсовым автобусом или собственным авто, затем нужно подниматься к "Козьмещику", где есть деревянные домики ("перемычка"), специально построенные для спасения в горах. К слову, местные жители в Лазещине часто предлагают за отдельную (и немалую!) плату подняться в эту местность на грузовике или джипах, но спасатели предостерегают от этого: джипинг в горах строго запрещен.

По сравнению с маршрутами со стороны "Заросляка", пешком его за день преодолеть практически нереально – необходимо потратить двое суток минимум, говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр. Во время подъема можно полюбоваться красивыми видами, в том числе, живописным Петросом – еще одной популярной вершиной Карпат.

Тропа по упомянутому маршруту из Лазещины практически все время широкая, промаркирована желтым цветом. Если подниматься по ней, буквально у подножия верхушки Говерлы можно зайти в маленький деревянный домик, в котором удобно подкрепиться, выпить чаю или переждать непогоду. Далее туристов ждет самый сложный этап – подъем на вершину со стремительным набором высоты. Последние же метров 800-900 – это практически выкарабкивание на гору по камням и валунам, где следует быть особенно осторожным, чтобы не поскользнуться и не подвернуть ногу.

Еще длиннее маршрут по всем вершинам из села Квасы (Закарпатье) – он ведет через Петрос и весь горный хребет на Говерлу и может длиться даже 4-5 дней. Туристы поднимаются в высокогорье длинным, но чрезвычайно красивым серпантином.

Есть еще два маршрута, которые в последнее время становятся популярными, но в то же время не являются официальными и пока не промаркированы указателями.

"Речь о маршруте от горы Кукул и из села Говерла, – рассказывает Наталья Батыр. – Протяженность первого – 9 км, второго – 14 км, поэтому следует понимать, что восхождение займет минимум два дня".

Тропы здесь еще неизведанные, поэтому средства навигации и снаряжение – обязательны, отмечают в ГСЧС. По словам Натальи Батыр, выбирают эти маршруты те туристы, которые уже неоднократно поднимались на Говерлу и другие вершины, и им надоели протоптанные и хорошо знакомые дороги. Поэтому они решают выбрать другие, менее известные, но более интересные.

"Тропы здесь не промаркированы, не имеют точек спасения или ориентиров, поэтому если хотите подниматься по ним – обязательно зарегистрируйтесь у спасателей и возьмите с собой все необходимое. В последнее время случаи оказания помощи на этих тропах специалистами ГСЧС участились", – говорит пресс-секретарь закарпатского УГСЧС.

Важно зарегистрироваться у спасателей

Как одиноким туристам, так и группам перед восхождением в горы спасатели рекомендуют регистрироваться, но не в туристических пунктах, а на официальном сайте ГУ ГСЧС Закарпатья или Франковщины.

Также всем туристам, которые планируют подниматься на Говерлу или другие вершины Карпат, спасатели советуют установить на своих мобильных телефонах приложение "Спасение в горах", которое разработали специалисты из Франковщины еще в 2021 году

"Приложение очень удобное, через него можно регистрироваться, а затем в случае необходимости отправлять сигнал о помощи. Это сокращает время прибытия спасателей. Даже зарубежные туристы устанавливают это приложение и пользуются им", – говорит Кристина Перцович.

К сожалению, регистрируются у спасателей и в приложении едва ли процентов 10 из тех, кто идет в горы, и это очень усложняет в случае необходимости поисково-спасательные работы.

Но есть и ответственные граждане, говорит Батыр. К примеру, на Закарпатье за полгода зарегистрировались более 19 тысяч человек (1857 туристических групп общей численностью 19464 человека получили консультации, зарегистрированы или сопровождены туристическими маршрутами).

"Мы просим регистрироваться всех, кто идет в горы, это личная ответственность каждого, – добавляет Роман Братчук. – Если к нам обращаются организованные группы, то мы просим зарегистрироваться, а затем информируем об особенностях выбранного для группы маршрута, предостерегаем от возможных рисков, даже моделируем прогноз погоды. Регистрация важна уже даже тем, что людям нужно рассказать, что и как происходит, как действовать в той или иной ситуации, где расположены туристические убежища и почему важно загрузить офлайн-карты и что делать в случае грозы".

А еще случаются такие ситуации, когда внезапно на горы спускается такой густой туман, как молоко, когда соседнее дерево не видно, будете ли вы знать, что делать в таком случае, если не получите информацию? Именно поэтому всегда следует обращаться к спасателям.

Впрочем, такие предостережения, к сожалению, туристы не всегда слышат. Так, уже с начала года только франковскими спасателями было осуществлено 120 поисково-спасательных операций, более сотни людей спасены, среди них много травмированных. Закарпатские спасатели выезжали в этом году в горы по вызовам уже 142 раза, спасли 156 человек, 56 случаев из этого пришлось на травмирование и оказание помощи.

В целом, по словам специалистов ГСЧС, среди обращений к спасателям следует выделить следующие основные причины: когда туристы теряются, теряют ориентир из-за погодных условий, потому что не шли маркированным путем, или же когда травмируются.

Правда, Наталья Батыр добавляет, что хватает и таких случаев, когда люди поднимаются и жалуются, что не могут спуститься, ведь им стало плохо: "Мы доверяем людям, не можем же по телефону проверить состояние, поднимаемся, и нередко оказывается, что... дама просто натерла ноги в неудобных кроссовках или ей трудно нести рюкзак! Вызывают спасение, потому что хотят таким образом спуститься вниз на машине... Такие ситуации возмущают, потому что спасатели – не такси! Мы – государственная служба, мы реагируем тогда, когда реально нужна помощь! Если вы не уверены в том, что выдержите маршрут, то, возможно, стоит подниматься легче или не делать этого вообще. А еще следует реально оценивать состояние своего здоровья, чтобы понимать, возможен ли подъем, а если возможен, то каким маршрутом".

К закарпатским спасателям чаще всего обращаются с помощью привычных номеров 101 или 112, или же звонят напрямую к горным спасателям на мобильный, но это может делать только тот, кто зарегистрировался.

Что брать с собой в горы

Спасатели рекомендуют готовиться к подъемам на вершины крайне серьезно, не пренебрегая их советами.

Рюкзак должен быть вместимостью 10-20 л, чтобы вместил все необходимое. Турист должен идти с пустыми руками или с туристическими палками, но ничего не нести. Из одежды следует взять головной убор (бейсболка, баф или панама), надеть термофутболку (длинный или короткий рукав – в зависимости от погоды), флисовую куртку, куртку с капюшоном (ведь погода меняется часто!). Обувь: лучше отдать предпочтение кроссовкам с протектором и толстой подошвой. Стоит выбрать кроссовки даже на размер больше, чем носите обычно. Ни в коем случае не берите обувь с гладкой подошвой, она может скользить на камнях, влажной траве, не спасет ногу на скалистых участках. А еще.... как бы неудобно об этом говорить, делайте педикюр перед подъемом в горы! Бахилы туристические по возможности тоже стоит бросить в рюкзак, как и полиэтиленовый дождевик (он много места не занимает, но поскольку в горах погода может меняться очень резко, то не перегрузит). Треккинговые палки и каремат-седло можно взять по желанию – с ними будет удобнее, но это необязательные вещи. Из перекусов стоит взять бутерброды, шоколад, батончики, а вот к воде следует отнестись серьезно. Рассчитывать на пополнение бутылок водой во время подъема не стоит, единичные источники вдоль маршрутов обычно загрязнены или сухие, поэтому лучше рассчитывать минимум на литр (а лучше и больше) воды на человека. Обязательно возьмите с собой индивидуальные лекарства, которые вы принимаете ежедневно. Солнцезащитные очки и крем для защиты от солнца, если поднимаетесь летом, тоже не помешают. Еще один важный пункт – павербанк с зарядным кабелем для телефона.

Иногда простые и продуманные вещи на самом деле спасают жизни, говорят спасатели и призывают несколько раз проверить рюкзаки перед тем, как идти в горы.

