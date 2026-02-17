Романтическая ночевка едва не стоила жизни: в Карпатах спасли из ловушки молодую пару

Молодые люди получили в горах обморожение и не могли самостоятельно спуститься.

В Карпатах спасли двух молодых людей, которые остались на ночлег в горах и едва не замерзли.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что на Черногорском хребте замерзают двое молодых людей – 22-летняя киевлянка и 21-летний житель Житомира, поступила вчера.

Отмечается, что путешественники планировали ночевку в горах, однако из-за низкой температуры и мокрой обуви ситуация стала критической. Уже утром туристы обнаружили признаки обморожения и поняли, что самостоятельно спуститься не смогут.

"Специалисты ГСЧС оперативно прибыли в район полонины Балцатул. Пострадавших согрели горячим чаем и снегоходом поочередно транспортировали к вездеходу "Богун". Потом молодых людей доставили в село Говерла, где их уже ждали врачи "скорой", - говорится в сообщении.

Спасатели Закарпатья призывают ответственно готовиться к походам в горы, ведь от этого зависит жизнь.

Инцидент с остановкой подъемника на горе Захар Беркут

В декабре прошлого года на горе Захар Беркут во Львовской области аварийно остановился кресельный подъемник.

В то время на нем находились десятки туристов, которых пришлось снимать спасателям. На кресельном подъемнике в общей сложности застряли около 80 человек.

