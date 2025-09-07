Новый поезд будет курсировать между Римом и Сиеной уже этой осенью.

Новый винтажный поезд из Рима в Сиену запустится в Италии этой осенью. Оператор заявил, что этот поезд - "не просто средство передвижения, а настоящее путешествие в душу Тосканы".

Пассажиры Siena Express отправятся в путешествие по "душе Тосканы" в отреставрированных вагонах класса "Гран-Комфорт", изначально спроектированных в 1970-х годах, пиешт Independent.

Оператор поезда компания FS Treni Turistici Italiani добавили: "Это уникальная возможность замедлить темп, глубоко проникнуться красотой пейзажей и жизнью этого региона. Опыт, который питает душу и дарит незабываемые воспоминания".

Поезд будет курсировать по итальянской сельской местности в течение трех выходных: 27 сентября, 4 октября и 1 ноября — отправляясь с римского вокзала Термини в 7:42 утра в субботу и прибывая в Сиену в 13:20 по местному времени.

Остановки на маршруте включают Тарквинию, Капальбио, Орбетелло, Гроссето, Монтепескали, Монте Антико, Буонконвенто и Монтерони д'Арбия.

Места второго и первого классов, а также отдельные залы ожидания в Сиенском экспрессе можно забронировать от 49 евро. В вагоне будет работать бар, где вам предложат кофе, аперитивы и местные закуски.

