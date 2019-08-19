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Не обошлось без боевых травм: в Каменец-Подольской крепости устроили средневековый фестиваль (видео)

12:08, 19 августа 2019
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, на три дня крепость Каменца-Подольского превратилась в средневековый городок. Рыцари, оруженосцы, трубадуры и, конечно же, дамы сердца - здесь можно было встретить всех.

Для посетителей устроили ярмарку старинных украшений, продавали напитки и еду по средневековым рецептам.

Основным зрелищем стали бои рыцарей. Хотя оружие у них было бутафорское, столкновения не обошлись без боевых травм и эффектных падений.

Как сообщал УНИАН.Туризм, раньше на Хмельччині состоялся исторический фестиваль "Эпоха героев".

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Теги: #исторический фестивальпогода в Хмельницком