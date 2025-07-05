Этот иделлический уголок Италии прекрасно подойдет для короткого отпуска.

Средневековый городок Паникале на холмах к западу от Перуджи маленький, но он идеально подойдет для длинных выходных. Здесь есть шикарный 16-комнатный бутик-отель, в котором можно остановиться.

Как пишет The Times, отель Rastrello открыли в 2020 году в доме XIV века с видом на озеро Тразимено, в часе езды от Перуджи. У отеля есть открытая площадка, включающая ресторан "с фермы на стол" Cucina & Giardino и - новинка 2025 года - крошечный бассейн.

Номера названы в честь местных сортов оливок и обставлены мебелью, купленной на местных рынках антиквариата. Из всех открывается вид на склон холма Паникале в сторону озера Тразимено; В некоторых номерах есть балконы, возвышающиеся над кипарисами, которые местные семьи посадили здесь в память о своих детях, погибших в Первой мировой войне.

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Паникале славится своими оливками, которые здесь повсюду. Издание отметило, что длинные выходные вокруг озера Тразимено - это полное погружение в культуру оливкового масла.

В Кастильоне-дель-Лаго - городке, возвышающемся над озером на скалистом утесе, есть разнообразные магазины, - первый магазин Battilani, продавал все, от бутылочных пробок до разделочных досок, вручную вырезанных из оливкового дерева. В магазине по уходу за кожей Agilla вы найдете кремы для лица и тела, сделанные из оливок, винограда и трав. Ну и, конечно, оливковое масло.

Вокруг Тразимено много мест, где подаются местные продукты. В Cucina & Giardino готовят салаты из свежих овощей с фаджолиной дель Тразимено, местным черноглазым горошком с ореховым вкусом (основные блюда от $15).

На городской площади есть ресторан Il Gallo nel Pozzo, в котором подают разнообразніе итальянские блюда (основные блюда от $22).

Издание отметило, что Умбрия - единственный регион на итальянском полуострове, не имеющий выход к морю, но рыба все равно тут есть. La Locanda dei Pescatori - это ресторан, которым управляет кооператив рыбаков Тразимено, расположенный на берегу озера под Паникале (основные блюда от $15).

Конечно, здесь тоже есть культура. Учитель Рафаэля Перуджино родился в соседнем Читта делла Пьеве и написал один из своих шедевров в церкви Сан Себастьяно на окраине Паникале. Снаружи она выглядит настолько скромно, но внутри совершенно иная - на задней стене можно увидеть сцену, когда перед смертью Святой Себастьян стоял на постаменте, а кудрявые лучники в алых, синих и зеленых леггинсах собрались застрелить его. Сцена нарисована на фоне пейзажа - холмы, переходящие в плоские равнины, вода за ними. Выйдя наружу, и посмотрев в сторону озера, туристы смогут увидеть такой же пейзаж. Вход в церковь составляет $4.

За $3 туристы могут взять экскурсию по другим достопримечательностям городка: театр 18-го века, церковь Сант-Агостино 16-го века и церковь Санта-Мария-делла-Сбарра с религиозным искусством на карнизах. Экскурсии доступны дважды в день, а заказать их можно в местном туристическом офисе.

Особенно впечатляет туристов церковь Сан-Микеле-Арканджело.

Паникале небольшой, но это бриллиант — и пока не пораженный массовым туризмом, как Кортона, на другом берегу озера.

Но, с другой стороны, как отметило издание, вся область такая. Рядом с Тразимено, находится Кьюзи, важный город для доримских этрусков. Здесь находятся магические расписные гробницы, которые в настоящее время закрыты, но его музей, Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, полон феноменальных находок (вход $7). В La Citta Sotteranea, в подвале под палаццо XVI века, этрусские туннели были переделаны в музей мертвых с тысячами надгробий, каждое из которых отмечено именем, а также скульптурами крылатых лошадей и пирующих этрусков (вход $4).

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван приморский город для идеального летнего отдыха в Италии. В него почти невозможно не влюбиться.

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