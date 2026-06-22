Испания демонтировала пограничные посты на границе с Гибралтаром впервые за более чем 300 лет

Будки Королевской полиции Гибралтара, используемые для проведения проверок, будут демонтированы в соответствии с соглашением.

Впервые за более чем 300 лет испанские работники демонтировали контрольно-пропускные пункты на границе между Испанией и Гибралтаром в рамках соглашения, заключенного после "Брексита". Об этом пишет The Telegraph.

"Технические специалисты демонтировали вспомогательные здания полиции с испанской стороны пограничного перехода в рамках подготовки к введению 15 июля беспрепятственного сухопутного границы без проверок. Новое соглашение по "Брекситу" отменяет сухопутную границу между британской заморской территорией и Испанией, обеспечивая свободное передвижение около 15 000 работников ежедневно, и переносит его в аэропорт Гибралтара", - объясняется в материале.

Британцы, которые будут прибывать в аэропорт, должны будут предъявить свои паспорта сначала гибралтарским чиновникам, а затем - испанским пограничникам, которые будут решать, разрешать ли въезд на британскую территорию. Это коснется и тех, кто будет прибывать по морю.

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Также будки Королевской полиции Гибралтара для проведения проверок исчезнут в соответствии с соглашением, которое фактически делает "Скалу" частью безграничного Шенгенского пространства ЕС.

Испанские СМИ сообщили, что соглашение может быть подписано 13 июля в Брюсселе. Вероятными подписантами являются министр иностранных дел Иветт Купер и комиссар ЕС Марош Шефрович.

"Этот договор является одним из важнейших соглашений в отношении британских заморских территорий со времен соглашения 1984 года с Китаем о передаче суверенитета над Гонконгом", - добавили в публикации.

В то же время британские граждане в Гибралтаре восстановят утраченные права на свободное передвижение в ЕС в соответствии с новым соглашением Гибралтара по Brexit.

"Резиденты вновь получат право работать в ЕС так, как будто они являются гражданами этого блока, но не будут иметь права проживать и учиться там, как это было до Брексита", - написал The Telegraph.

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