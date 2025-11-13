Размер его полового органа мог быть "микроскопическим".

Первый анализ ДНК немецкого диктатора Адольфа Гитлера показал "высокую вероятность" того, что он страдал синдромом, который может приводить к "микроскопическому" размеру полового органа. Международная команда ученых и историков впервые получила, проверила и проанализировала образец ДНК для готовящегося двухсерийного документального фильма Channel 4.

Команда получила образец крови диктатора с кусочка материала, взятого с дивана, на котором он застрелился. Сравнив его с ДНК, взятой у известного родственника Гитлера, научная группа под руководством профессора Тури Кинг смогла подтвердить совпадение, а затем впервые секвенировать геном Адольфа Гитлера, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили в ДНК делецию в гене PROK2, связанном с развитием половых органов. Анализ показал, что немецкий диктатор страдал формой синдрома Каллмана и и врожденного гипогонадотропного гипогонадизма (CHH), который у мужчин часто приводит к низкому уровню тестостерона, неопущенному яичку и может приводить к неутешительному размеру "достоинства".

Выводы документального фильма должны пролить новый свет на сложную частную жизнь Гитлера. Несмотря на образ одинокого холостяка, он имел длительные тайные отношения с Евой Браун, которые начались в 1929 году, когда ей было 17, и закончились их коротким браком и совместным самоубийством в 1945-м. Все остальные высокопоставленные нацисты были женаты и обзавелись детьми, а многие — и любовницами, и внебрачными детьми, но у Гитлера этого не было.

В 2019 году документы предполагали, что Ева Браун тоже могла страдать редким заболеванием полового органа, из-за которого она никогда не имела интимной жизни.

Профессор Алекс Дж. Кей, эксперт по нацистской Германии из Потсдамского университета, прокомментировал: "Никто так и не смог по-настоящему объяснить, почему Гитлер всю свою жизнь был настолько неловок рядом с женщинами или почему, вероятно, никогда не вступал с ними в интимные отношения. Но теперь, когда мы знаем, что у него был синдром Каллмана, это может быть ответом, который мы искали".

Анализ ДНК также указывает на высокую вероятность того, что у Гитлера были нейроразвитийные и психиатрические расстройства. Он вошел в топ-1% по риску аутизма, топ-1% по шизофрении и топ-1% по биполярному расстройству, его показатели находятся на верхних границах полигенных шкал для каждого из этих состояний.

Ученые заявляют, что очень легко, увидев такие результаты, сказать: все поведение Гитлера связано с аутизмом. Но это было бы неправильным выводом.

