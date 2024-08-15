Остров привлекает не так любителей пляжного отдыха, как ценителей истории.

В Карибском море есть много живописных островов, и каждый второй имеет свою захватывающую историю, достойную приключенческого киносериала. Среди них и легендарный Кюрасао, воспетый в легендах.

Но мало кто знает, что совсем рядом с Кюрасао есть его "злой близнец" - остров Малый Кюрасао. Он имеет крошечные размеры - чуть более 2 километров в длину и несколько сотен метров в ширину. Издалека он может казаться очередным тропическим раем с белоснежными пляжами. Но его жуткая история показывает свои страшные скелеты, как только вы приблизитесь к его берегу.

Малый Кюрасао, как и большой остров Кюрасао, до сих пор является заморским владением Нидерландов. Постоянного населения на острове нет, но сюда любят наведываться туристы. Кого-то действительно манят пляжи, но других - следы большого зла, которые повсеместно "украшают" Малый Кюрасао.

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Для начала, в 17-м веке этот крошечный островок был карантинной зоной для рабов из Африки, которых завозила в регион голландская Вест-Индская компания. Рабы, которые заболели во время путешествия из Африки в Америку, отправлялись на Малый Кюрасао - пока не выздоровеют, или пока не умрут. В южной части острова до сих пор можно увидеть старые могилы - жуткое напоминание о самой темной эпохе в его истории.

Вокруг острова на мели также валяется немало обломков кораблей, среди которых в частности суперяхта, которая потерпела крушение здесь еще в 1960-х годах, а также нефтяной танкер, который сел на мель в 1980-х годах.

Остров почти не имеет растительности, ее уничтожили козы, завезенные в 17 веке. С тех пор естественная зелень здесь так и не смогла восстановиться.

Хотя туристы часто совершают однодневные поездки на Малый Кюрасао, они находят здесь минимум удобств для отдыха, кроме нескольких рыбацких хижин, в которых рыбаки ночуют, когда наведываются на остров. Также здесь есть старый неработающий маяк, построенный более века назад.

Однако зло до сих пор не оставило Малый Кюрасао. Государственная администрация, которая руководит заморскими территориями Нидерландов, предупреждает о риске встречи с контрабандистами-наркоторговцами на этом острове.

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