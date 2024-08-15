Малый Кюрасао не имеет постоянного населения, только старые могилы / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

В Карибском море есть много живописных островов, и каждый второй имеет свою захватывающую историю, достойную приключенческого киносериала. Среди них и легендарный Кюрасао, воспетый в легендах.

Но мало кто знает, что совсем рядом с Кюрасао есть его "злой близнец" - остров Малый Кюрасао. Он имеет крошечные размеры - чуть более 2 километров в длину и несколько сотен метров в ширину. Издалека он может казаться очередным тропическим раем с белоснежными пляжами. Но его жуткая история показывает свои страшные скелеты, как только вы приблизитесь к его берегу.

Малый Кюрасао, как и большой остров Кюрасао, до сих пор является заморским владением Нидерландов. Постоянного населения на острове нет, но сюда любят наведываться туристы. Кого-то действительно манят пляжи, но других - следы большого зла, которые повсеместно "украшают" Малый Кюрасао.

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Малый Кюрасао - действительно малый / фото wikipedia.org

Для начала, в 17-м веке этот крошечный островок был карантинной зоной для рабов из Африки, которых завозила в регион голландская Вест-Индская компания. Рабы, которые заболели во время путешествия из Африки в Америку, отправлялись на Малый Кюрасао - пока не выздоровеют, или пока не умрут. В южной части острова до сих пор можно увидеть старые могилы - жуткое напоминание о самой темной эпохе в его истории.

Вокруг острова на мели также валяется немало обломков кораблей, среди которых в частности суперяхта, которая потерпела крушение здесь еще в 1960-х годах, а также нефтяной танкер, который сел на мель в 1980-х годах.

Остатки одного из погибших кораблей / фото wikimedia.org

Остров почти не имеет растительности, ее уничтожили козы, завезенные в 17 веке. С тех пор естественная зелень здесь так и не смогла восстановиться.

Хотя туристы часто совершают однодневные поездки на Малый Кюрасао, они находят здесь минимум удобств для отдыха, кроме нескольких рыбацких хижин, в которых рыбаки ночуют, когда наведываются на остров. Также здесь есть старый неработающий маяк, построенный более века назад.

Остатки недействующего маяка / фото wikimedia.org

Однако зло до сих пор не оставило Малый Кюрасао. Государственная администрация, которая руководит заморскими территориями Нидерландов, предупреждает о риске встречи с контрабандистами-наркоторговцами на этом острове.

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