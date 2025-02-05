Если вас манят места страшных исторических событий, вам стоит ознакомиться с нашим списком.

Пока большинство туристов путешествует к пляжным или горным курортам, некоторые люди выбирают для путешествий мрачные места со страшным прошлым. И кажется, с годами, этот "темный" туризм только приобретает популярность.

К сожалению, на нашей планете найдется слишком много мест, где можно почувствовать гнетущую атмосферу страшных событий прошлого. И каждое из них рассказывает собственную историю, которая никогда бы не должна была повториться снова. Издание Independent составило список из 9 таких исторических мест, которые достойны внимания, если вас тоже заинтересовал "темный" туризм.

Аушвиц-Биркенау (Польша)

Один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей, известный также как "Освенцим". Был основан в 1940 году в оккупированной Польше, менее чем за пять лет в лагере было убито по меньшей мере 1,1 миллиона человек. Ни один другой лагерь или центр уничтожения во время правления нацистов не видел такого уровня массового убийства людей.

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Сейчас это место является музеем, где стоят оригинальные корпуса и бараки и сохранились десятки тысяч предметов. Экспонируются личные вещи, такие как обувь, чемоданы, лагерная одежда и произведения искусства, сделанные заключенными, а также предметы, свидетельствующие об условиях жизни в лагерях.

Чернобыль (Украина)

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году заставила около 350 000 человек в конце концов эвакуироваться, а 28 человек погибли от острого радиационного синдрома, а также два человека умерли в ночь взрыва - хотя некоторые говорят, что, вероятно, погибло больше людей. Взрыв и пожар привели к выбросу по меньшей мере 5 процентов радиоактивной зоны реактора в окружающую среду.

Из-за украинско-российской войны экскурсии по зоне отчуждения пока не проводятся, но раньше это место часто посещали многие любители темного туризма.

Национальный мемориал и музей 11 сентября (Нью-Йорк, США)

Расположенный на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Мемориал и музей 9/11 был создан, чтобы рассказать историю террористических нападений 11 сентября 2001 года, когда погибли 2977 человек, и взрыва во Всемирном торговом центре 1993 года, когда погибли 6 человек.

На месте, где когда-то стояли башни-близнецы, музей имеет коллекцию артефактов, которые рассказывают личные истории и дают посетителям возможность узнать об истории нападений и последствиях.

Музей жертв войны (Хошимин, Вьетнам)

Музей жертв войны имеет девять постоянных экспозиций, каждая из которых демонстрирует фотографии, документы и артефакты, касающиеся войны во Вьетнаме и первой войны в Индокитае. Выставки рассказывают о зверствах, политике и истории глазами фотожурналистов, а также с помощью таких артефактов, как устройства пыток из тюрем, и информации от людей со всего мира, которые были солидарны с вьетнамцами во время войны.

Две выставки посвящены Agent Orange, химическому гербициду, который использовали американские военные во время войны. Он загрязнил 2,6 миллиона гектаров земли и нанес серьезные последствия здоровью миллионов вьетнамцев и будущих поколений.

Помпеи (Италия)

Хотя этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО не имеет такой же современной истории, как другие направления темного туризма, археологические раскопки Помпеи все еще привлекают многих посетителей, которые хотят увидеть территорию, похороненную вместе с ее жителями извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Поля смерти Тьенг'аек (Камбоджа)

Центр геноцида Тьенг'аек расположен на месте массовых расстрелов, которые осуществлял режим красных кхмеров для убийства подавляющего большинства из 18 000 заключенных в печально известном центре допросов S-21.

Жестокий режим, предполагаемой целью которого было превратить Камбоджу в аграрную утопию, унес жизни около 2 миллионов человек путем убийств, голода и болезней. В Тьенг'аек большая буддийская ступа со стеклянным фасадом показывает груды черепов более 5000 жертв, останки которых были найдены в близлежащих могилах.

Музей геноцида Туол Сленг, также в Пномпене, на месте бывшего места допросов S-21 и центра заключения, имеет выставки, которые дают посетителям возможность узнать об истории, условиях жизни и длительном влиянии режима красных кхмеров. Музей работает ежедневно.

Мемориал геноцида в Кигали (Руанда)

Мемориал геноцида в Кигали был открыт как место памяти жертв геноцида в Руанде в 1994 году, когда было убито около 800 000 человек. Геноцид в Руанде произошел всего за 100 дней, возглавляемый вооруженными формированиями хуту, нацеленными на меньшинство тутси и некоторых умеренных хуту.

Мемориал расположен рядом с братскими могилами, местом последнего упокоения 250 000 убитых людей, и включает три постоянные выставки, самая большая из которых документирует геноцид. Музей можно посетить во время экскурсии, которую часто ведут выжившие.

Хиросима (Япония)

В 8:15 утра 6 августа 1945 года японский город Хиросима был разрушен атомной бомбой, первой, которая была использована как оружие войны. Около пяти квадратных миль города было разрушено, около 140 000 человек погибли в результате взрыва или воздействия ожогов и радиации.

В городе есть несколько мест, куда посетители ходят, чтобы вспомнить жертв или узнать больше об истории. Мемориал мира в Хиросиме, широко известный как Купол атомной бомбы, является единственным сооружением, оставшимся стоять в районе, где взорвалась бомба, и была сохранена городом.

Через реку находится Мемориальный парк мира в Хиросиме, где расположен арочный кенотаф, содержащий реестры имен всех известных жертв, и Мемориальный курган атомной бомбы, который помещен среди праха тысяч неистребованных или неидентифицированных жертв.

На другом конце парка находится Мемориальный музей мира в Хиросиме, в котором размещены выставки личных вещей, оставленных жертвами, свидетельства выживших и фотографии того времени.

Другие интересные туристические места

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