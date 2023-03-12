Пять вещей, которые следует успеть сделать в Варшаве за уикенд

Недавно влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал Варшаву лучшим европейским направлением для путешествий в 2023 году. А поскольку сейчас польская столица активно принимает украинцев, УНИАН.Туризм решил рассказать о нескольких вещах, которые обязательно стоит успеть сделать в Варшаве – от подъема на самую высокую смотровую площадку города до прогулок по саду на крыше библиотеки.

"Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеальная для семейного отдыха, культурного туризма, шопинга или романтического путешествия – Варшаве есть что предложить каждому. Прогуляйтесь по красивым паркам, отдохните на городских пляжах, воспользуйтесь отличным гастрономическим предложением, приезжайте в любое время года и обратите внимание на богатый календарь событий", – вот что пишут о польской столице авторы свежего рейтинга European Best Destinations.

И до этого популярная среди украинцев Варшава, с началом полномасштабной российской войны в Украине, охотно открыла свои двери для наших граждан – кто-то нашел здесь временное пристанище, кто-то периодически наведывается в гости к друзьям или родным, а кто-то заезжает на несколько дней, чтобы двинуться дальше, например, на самолете из местных аэропортов.

УНИАН.Туризм собрал несколько рекомендаций, чем можно заняться в Варшаве в уик-энд.

Прогуляться по парку Королевские Лазенки

В 18 веке огромный дворцово-парковый комплекс Королевские Лазенки (Lazienki Królewskie) со всеми атрибутами классицизма построил польский король Станислав Август Понятовский, однако с 20 века здесь обустроен муниципальный парк, который бесплатно могут посетить все желающие.

Здесь есть несколько платных музеев, амфитеатр, различные интересные сооружения, кафе, рестораны, озера с кучей плавучей живности, а еще просто так гуляют павлины и бегают белочки. Также здесь проводится немало мероприятий самой разной направленность – собственно, для этого король в свое время и построил этот комплекс.

Отдельно стоит выделить многочисленные скульптуры под античность, разбросанные по всей территории парка.

Советуем запланировать побольше времени на посещение парка, ведь размер у него немалый, а интересного здесь много. Конечно, лучше всего гулять по парку в теплое время года, когда все вокруг зеленое и цветущее, впрочем, на самом деле, его приятно посещать в любое время года. Например, мы побывали там зимой – было довольно атмосферно, хотя и прохладно.

Кстати, совсем рядом от парка, если выйти у памятника Иоанну III Собескому, расположена еще одна интересная локация – Уяздовский замок. Это бывшая резиденция польского короля Августа II, а ныне музей современного искусства. С ноября прошлого года по май 2023 года там также работает бесплатная выставка Ukraina. Pod innym niebem ("Украина. Под другим небом"), на которой представлены современные произведения искусства, изображающие зверства российского оккупанта и пытающиеся достучаться до совести общественности всего мира.

Подняться на смотровую площадку Дворца культуры и науки

Есть в Варшаве популярная фишечка – подняться на 30-й этаж Дворца культуры и науки (это то самое высотное здание в советском стиле). Говорят, там лучшие виды... Но есть нюансы...

Попасть туда совсем нелегко, по крайней мере в плане времени. Потому что вам придется простоять три очереди: за билетами в кассу, на лифт наверх и на лифт вниз. У нас на все ушло больше часа, из которых на самой смотровой площадке мы провели максимум 10. При этом мы рассчитывали попасть туда, когда еще был дневной свет и дождаться там захода солнца, но в итоге попали наверх, когда уже было темно (вероятно, не только мы были такие умные). Еще и туман в тот день был.

В итоге, мы ничего не увидели, кроме окрестных небоскребов. Да, не будем скрывать, это выглядело также интересно, особенно в туман. Однако рассчитывали мы увидеть немножко больше.

Вывод – чтобы гарантированно получить красивые пейзажи, советуем рассчитать время с учетом того, что вы можете долго стоять в очереди. Также советуем выбирать ясную погоду.

Стоит это удовольствие 25 злотых, то есть чуть больше 200 гривень.

Поесть в Browary Warszawskie и ElektrowniaPowiśle

Поляки добились значительных успехов в реновации старых зданий, и торговые площадки Browary Warszawskie и Elektrownia Powiśle в центре Варшавы являются отличными примерами этого.

Так, ресторанная площадка Browary Warszawskie, расположенная в варшавском районе небоскребов Воля, разместилась на территории бывшей пивоварни. Пивной завод здесь открыли в 1846 году, и очень быстро он стал крупнейшим в Польше. Впрочем, во время Второй мировой войны эта территория была опустошена, и затем оставалась заброшенной на несколько десятков лет. Только в 2020 году пространство обрело новую жизнь. Сейчас здесь располагаются несколько современных кофеен, немало ресторанов и клубов разного направления, а также несколько заведений сферы услуг.

Между тем, торговый и развлекательный комплекс Elektrownia Powiśle в бывшем здании исторической электростанции, помимо ресторанов и услуг, также предлагает возможности для шоппинга.

Оба заведения имеют немалые фудкорты вроде нашего Kyiv Food Market, где можно собираться большими компаниями друзей и заказывать каждому еду на свой вкус.

Прогуляться по ботсаду на крыше библиотеки Варшавского университета

Библиотека Варшавского университета является одной из крупнейших научных библиотек страны. Однако интересна она не только для жаждущих знаний студентов, но и для туристов. Внутри самих довольно необычных зданий библиотеки, окутанных зеленью, можно пробежаться по небольшим магазинам с полиграфией и мастерскими или выпить кофе.

Ну а на крыше библиотеки расположен ботанический сад – один из крупнейших в Европе садов на крыше. Его могут бесплатно посетить все желающие. Только стоит иметь в виду, что полностью для посетителей он открыт лишь в период с апреля по октябрь, тогда как в остальные месяцы можно посетить лишь нижний ярус.

Пройтись от Замковой площади до Варшавского барбакана

Конечно, как можно побывать в Варшаве и не посетить ее Старый город? Удобнее всего начинать свой маршрут от Замковой площади, расположенной между Королевским дворцом и Старым городом. Именно на этой площади обычно обустраивается главная рождественская ярмарка города и устанавливается главная елка страны.

Далее, пройдя вдоль остатков старинной городской стены, вы выйдете к полукруглому укрепленному форпосту, который, собственно, и называются барбаканом.

Ну а от барбакана совсем недалеко идти до Рыночной площади Старого города Варшавы. На период рождественских праздников здесь обычно обустраивают каток и ярмарку, а в теплый период года здесь размещаются многочисленные террасы окрестных ресторанов для туристов.

Отсюда можно отправиться бродить по старинным улочкам Варшавы с цветными домиками и брусчаткой, время от времени заворачивая в сувенирные магазинчики или бары/рестораны.

Кстати, если время позволяет, то можно начинать маршрут от библиотеки Варшавского университета, пройдя мимо президентского дворца и немалого количества других интересных достопримечательностей, до Замковой площади, а оттуда уже до стены.

Еще несколько советов для посетителей Варшавы

В Варшаве есть несколько железнодорожных вокзалов и два аэропорта. Соответственно, когда вы планируете путешествие с пересадкой, советуем учитывать этот момент.

В Варшаве очень удобный городской общественный транспорт. В основном там курсируют автобусы и трамваи, но есть и метро. Причем автобусами пользоваться можно и ночью. Ездят они четко по графику. Рассчитываться можно картой в салоне.

Также очень удобным является официальное приложение jakdojade.pl, благодаря которому можно не только спланировать свой маршрут, но и приобрести проездной билет – разовый, на сутки или на несколько дней. В общем, учитывая, что Варшава – это довольно большой город, а успеть хочется много, проездной на сутки или несколько будет вполне выгодным вариантом. Это приложение функционирую не только в Варшаве, но в разных городах могут отличаться условия приобретения билетов и их стоимость.

В Варшаве довольно распространена практика расчета картой, по крайней мере, в крупных заведениях. А вот маленький бизнес этого не очень любит, поэтому немного наличных никогда не помешает. Например, купить билет на смотровую площадку колокольни церкви св.Анны на Замковой площади можно только за наличные. На ярмарках и в общественных туалетах также часто больше шансов расплатиться наличными.

А еще в Варшаве все чаще можно увидеть украинские заведения – от сетевых "Пьяной вишни" или "Львовских круассанов" до небольших заведений, открытых переселенцами.

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Варшава, без сомнения, является невероятно красивым и разноплановым городом, причем обойти ее всю просто нереально за один короткий визит. Так что даже если вы приедете сюда не в первый раз, вы обязательно найдете чем заняться.

Марина Григоренко