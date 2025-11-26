В расписании на 2026 год лоукостер будет выполнять рекордное количество рейсов из аэропорта Братиславы.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своего присутствия в аэропорту словацкой столицы Братиславы – соседней с Украиной страны, откуда украинцы сейчас могут летать за границу.

Новые рейсы Ryanair из Братиславы в 2026 году

Как сообщается на сайте авиакомпании, в расписании на 2026 год она будет выполнять рекордное количество рейсов из главного аэропорта Словакии – 33 маршрута, включая 10 новых:

Аликанте (Испания);

Афины (Греция);

Барселона (Испания);

Варшава (Польша);

Ламеция (Италия);

Малага (Испания);

Неаполь (Италия);

Палермо (Италия);

Пиза (Италия);

Тирана (Албания).

Сообщается, что в следующем году в аэропорту Братиславы будут базироваться три самолета Ryanair, что позволит авиакомпании увеличить пассажиропоток через него сразу на 70% – до 2 млн пассажиров в год.

Видео дня

"Этот рекордный рост был обусловлен политикой Словакии по развитию авиационной отрасли, включая снижение сборов за управление воздушным движением и нулевые экологические налоги, что предоставляет словацким гражданам и гостям страны еще больше возможностей для путешествий по низким тарифам, одновременно укрепляя позиции Братиславы как ключевого авиационного узла в Центральной Европе", – заявил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

По случаю объявления нового расписания Ryanair запустила на своем официальном сайте трехдневную распродажу билетов через аэропорт Братиславы по цене от 24,99 евро.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 12 ноября 2025 года ирландский бюджетный перевозчик Ryanair окончательно отменил бумажные билеты. Теперь его пассажиры могут пользоваться только цифровыми посадочными талонами.

Кроме того, летом крупнейший в мире лоукостер внедрил новые требования к ручной клади в аэропортах. Они позволяют пассажирам брать бесплатно на борт один предмет ручной клади размером 40х30х20 см вместо разрешенных ранее 40х30х15 см.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.