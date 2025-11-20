Популярные лоукостеры уже объявляют полетные планы на 2026 год.

Хотя официально новое полетное расписание у авиакомпаний начинает действовать с конца марта, популярные лоукостеры уже вовсю объявляют о своих планах на 2026 год. И для путешественнико есть как хорошие, так и плохие новости.

Ryanair уходит с Азорских островов

Ирландский лоукостер Ryanair объявила об отмене всех рейсов на/с Азорских островов с 29 марта 2026 года, говорится в сообщении на его официальном сайте.

В качестве причины такого решения в авиакомпании уже традиционно называют слишком высокие по ее мнению аэропортовые сборы, в данном случае установленные французским монополистом ANA.

"К сожалению, монополист ANA не планирует развивать низкотарифное сообщение с Азорскими островами. У ANA нет конкурентов в Португалии, что позволило ей получать монопольную прибыль, повышая португальские аэропортовые сборы без штрафных санкций, в то время как конкурирующие аэропорты ЕС снижают сборы для стимулирования роста. Правительству Португалии необходимо вмешаться и обеспечить, чтобы аэропорты, являющиеся важнейшей частью национальной инфраструктуры, особенно в такой островной экономике, как Азорские острова, использовались на благо португальского народа, а не французской монополии", – говорится в заявлении Ryanair.

Wizz Air запускает новые рейсы в Польшу, Италию и Хорватию

Тем временем, главные конкурент Ryanair на рынке бюджетных авиаперевозок в Европе, венгреский лоукостер Wizz Air наоборот объявил о добавлени новых рейсов по ряду удобных для украинских путешественников направлений.

В частности, с 9 июня 2026 года Wizz Air начнет летать из польских городов Гданьск, Катовице и Люблин в хорватскую Риеку.

Также с 31 марта 2026 года будет добавлен новый рейс из Катовице в итальянский курортный город Римини, говорится на сайте авиакомпании.

Кроме того, Wizz Air сообщил о запуске с 31 марта 2026 года рейсов в Римини из болгарской столицы Софии.

Планы Ryanair и Wizz Air на 2026 год

Как ранее сообщал УНИАН, в последнее время ирландский лоукостер Ryanair выбрал довольно агрессивную линию взаимодействия с теми странами, где его не устраивает размер аэропортовых сборов.

В частности, авиакомпания уже объявила о сокращении количества рейсов в некоторые аэропорты Испании, Франции, Германии и Австрии.

Аналогично ведет себя и венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air, которые также решил полностью уйти из аэропорта австрийской столицы.

Но есть и хорошие новости – уходя из одних стран, оба лоукостера одновременно расширяют полетные программы в другие страны, где, по их мнению, более лояльные условия приема самолетов.

