В новом шведском выпуске Антон Птушкин ознакомится с архитектурой двух городов - Стокгольма и Мальме.

В это воскресенье, 13 декабря, в 10:45 на канале "1+1" выйдет новая серия "Больших выпусков с Антоном Птушкиным", в которой известный тревел-документалист отправится в Швецию.

ТОП-5 фактов о Швеции

1. Швеция - счастливая страна

С 2012 года ООН ежегодно публикует рейтинг World Happines Report - это рейтинг самых счастливых стран в мире, где по результатам 2020 года Швеция занимает 7 место. Причин для счастья у шведов несколько: Во-первых, относительное равенство в обществе, ведь разница между богатыми и бедными не существенна, потому что здесь не принято выставлять напоказ свое богатство. Во-вторых, люди в Швеции социально защищены, они не боятся потерять работу, потому что уволить шведа почти невозможно. Жители Швеции не работают больше средней нормы, а остальное время тратят на себя, семью, природу и спорт.Читайте такжеОдин в поле: в Швеции во время карантина открыли необычный ресторан (видео)

2. Мини-магазин винила для мышей

Anonymouse - это художественный коллектив, который создает миниатюрные произведения искусства, отражающие сценки из жизни мышей, если их образ жизни был бы похож на поведение людей. Мини-магазин винила для мышей Ricotta Records расположен в шведском городе Лунд. Там есть пластинка мышиного Дэвида Боуи, винил группы destiny's Cheese, Emmy Winemouse и т.д.

3. Швеция покупает мусор

Швеции не хватает собственного мусора, поскольку мусоросжигательные заводы перерабатывают 99% мусора и менее 1% отходов в итоге попадает на свалку. Стокгольм более чем на 40% обеспечивается электроэнергией за счет переработки отходов. Поэтому государство закупает мусор в соседних странах. Благодаря полученной энергии от переработки отходов Швеция отапливает более 1 миллиона квартир и еще почти 700 тысяч квартир обеспечивает электроэнергией.

4. Швеция не вводила карантин

Швеция — единственная страна в ЕС, которая не закрывалась на карантин, а все ограничения имели лишь рекомендательный характер.

5. В Швеции почти невозможно уволить человека

В Швеции существует система First In, Last Out, что означает: чем больше ты работаешь в компании, тем сложнее тебя уволить. Для увольнения должны быть очень веские причины, и даже если сотрудника хотят уволить, ему могут предложить компенсацию в сумме полугодовой зарплаты.

Автор: УНИАН