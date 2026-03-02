Доберется до аэропортов: Airbnb готовится запустить несколько новых услуг

Новые предложения компании будут касаться трансферов из аэропортов, бутик-отелей и доставки продуктов.

Популярный сервис по посуточной аренде жилья для туристов Airbnb продолжает расширять перечень своих услуг. После организации найма частных поваров и массажистов, компания также планирует протестировать новую услугу по встрече пассажиров в аэропорту после прибытия.

Используя частные автомобильные трансферы, компания будет организовывать встречи в аэропортах в отдельных регионах мира: Латинская Америка, Европа, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает Daily Mail.

В настоящее время многие частные хозяева предлагают услуги трансфера из аэропорта до мест проживания туристов, но теперь Airbnb хочет вывести эту услугу на новий уровень.

"Мы регулярно тестируем новые обновления продуктов, категории и инициативы, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания для нашего сообщества. В рамках этого мы запускаем пилотный проект по организации трансфера на частном автомобиле в отдельных городах", – отметил представитель компании.

При этом ранее на прошлой неделе генеральный директор Airbnb Брайан Чески анонсировал и другие новые продукты.

"Мы также начинаем тестировать новые услуги, такие как доставка продуктов и трансфер из аэропорта, чтобы сделать каждую поездку лучше с самого начала. И чтобы охватить еще больше поездок, мы добавляем на платформу бутик-отели и независимые отели, чтобы независимо от того, какой тип проживания хочет гость, он всегда мог найти его на Airbnb", – заявил он.

Подробности запуска и выбранные города пока не объявлены.

Ранее в этом месяце Airbnb также запустила функцию "Забронируйте сейчас, оплатите позже" по всему миру.

Как ранее сообщал УНИАН, сервис Airbnb переживает не лучшие времена в популярных туристических странах. Например, в Испании, Италии или Португалии местные жители обвиняют его во всех смертных грехах, ведь, по их мнению, популярность посуточной аренды для туристов лишает их возможности снять жилье в удобных районах по доступной цене.

Как итог, местные власти прибегают к различным ограничительным мерам. Например, в Испании в прошлом году сервис оштрафовали на 64 миллиона евро и обязали удалить более сотни тысяч объявлений.

Тем временем, в Италии начали запрещать ящички для самозаселения в жилье с Airbnb.

