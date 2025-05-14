Новая услуга Airbnb Services позволяет путешественникам нанимать специалистов по месту временного или постоянного проживания.

Крупнейший в мире сервис по краткосрочной аренде частного жилья Airbnb запустил новую услугу Airbnb Services, которая позволяет людям нанимать специалистов на месте, включая частных поваров, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров и визажистов.

К такому шагу компания прибегла на фоне снизжения прогноза по доходоах на второй квартал 2025 года, заявив, что спрос на поездки снизился, некоторые местные регулирующие органы ужесточили меры против Airbnb, а конкуренция с отелями стала более жесткой, пишет Business Insider.

Отмечается, что указанные специалисты могут приехать к клиенту как по адресу проживания на Airbnb, так и в любое другое место, в том числе постоянного проживания. Пока что такие услуги доступны в 260 городах, а цены на них стартуют от 50 долларов.

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"Возможно, вы останавливаетесь в Airbnb на свадьбу. У вас нет СПА на месте. Угадайте что? Принесите СПА к себе", – прокомментировал новинку в разговоре с Business Insider директор по бизнесу Airbnb Дейв Стивенсон, надеясь, что эта новая функция может повлиять на путешественников, выбирающих между Airbnb и отелем.

"Люди часто выбирают Airbnb из-за их местоположения и удобств, но наши удобства обычно – это больше места, больше спален, может быть, стиральная машина с сушкой. Но есть еще вещи, которые мы не предоставляем, но они есть в отеле", – добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в последнее время платформа по аренде жилья Airbnb испытывает серьезное давление. С одной стороны, многие популярные туристические города начинают ограничивать сдачу частного жилья туристам, а, с другой стороны, путешественники пытаются искать более экономные варианты размещения, например, выбирая обмен домами.

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