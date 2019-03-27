Сезон цветения сакуры в Токио достиг апогея (фоторепортаж)

В Украине сезон цветения сакуры проходит несколько позже - во второй половине апреля.

В Токио в полном разгаре сезон цветения японской вишни сакура, который японцы называют "ханами".

Официально начало сезона цветения сакуры в Японии метеорологи объявили около недели назад - несколько раньше, чем обычно, однако именно сейчас он достиг апогея. Продлится цветение сакуры в Токио примерно до конца первой недели апреля.

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Традиционно в это время местные стараются проводить больше времени в парках, даже для этого берут дополнительные выходные. Также сюда съезжаются туристы со всего мира.

Отметим, цветение сакуры - явление, на самом деле, присущее не только Японии. Например, в китайском городе Гуанчжоу сакура зацвела еще в середине февраля. А поскольку в разных частях страны цветение сакуры проходит в разный период, местами в Китае оно продолжается до сих пор. Как, например, в Ухане в провинции Хубэй.

Примерно одновременно с Японией цветение сакуры проходит и в Сингапуре. Здесь полюбоваться удивительными соцветиями люди съезжаются чаще всего в природный парк Сады у Залива (Gardens by the Bay).

Кстати, в Украине тоже бывает сезон цветения сакуры. Только проходит он значительно позже, чем на родине японской вишни - во второй половине апреля. Особенно известными являются сакуры в закарпатском городе Ужгород, где по этому случаю даже проходит Сакура-Фест. В этом году он выпадает на 13-28 апреля, хотя все зависит от погоды.

Также есть свои сакури и в Киеве. Самое известное место - аллея сакур в парке "Киото" возле станции метро "Лесная".