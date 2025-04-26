Сирень будет цвести в крупнейшем ботсаду Украины еще около месяца.

В конце апреля 2025 года в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве начался традиционный сезон цветения сирени.

Несмотря на существенное похолодание, в последнюю субботу апреля в ботсад хлынули толпы киевлян и гостей города, чтобы полюбоваться ароматными цветами – и УНИАН не стал исключением.

Сад сирени, или же Сирингарий, без преувеличения является гордостью главного столичного ботанического сада. Строить его начали в 1948 году на разнополом Днепровском склоне в виде большого разноцветного цветника перед Выдубицким монастырем.

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С самого высокого его места открывается великолепная панорама на Сирингарий, Днепр, Выдубецкий монастырь и Левый берег Киева.

Сейчас площадь Сада сирени составляет 2,45 га, и здесь прорастает около 1500 кустов 21 вида (из 28 существующих в природе), около 90 сортов и более 90 декоративных гибридов селекции ботсада Гришко. Это один из крупнейших сирингариев в мире, который в пик цветения ежедневно посещают до 100 тысяч человек.

Хотя сезон цветения сирени обычно длится около месяца, именно сейчас у посетителей крупнейшего ботсада Украины есть уникальная возможность увидеть одновременное цветение сирени, сакуры, магнолии, пионов, азалий, каштанов, яблонь, вишен и еще ряда деревьев, кустов и цветов.

Некоторые в них уже понемногу отходят, как, например, сакуры или магнолии, а некоторые только начинают цвести, например, пионы, каштаны и азалии.

Как попасть в ботсад Гришко

Ближайшей станцией метро к ботсаду Гришко является Зверинецкая, от которой до него идти около 15-20 минут. Также прямо до ботсада можно доехать от станции метро "Печерская" автобусом №62 и троллейбусом №14 до конечной остановки "Ботанический сад".

В сентябре-апреле ботсад работает с 8:30 до наступления сумерек, а в мае-августе – с 8:30 до 21:00. В то же время в период цветения сирени и массового посещения ботанического сада в течение мая сад открыт с 7:00 до 22:00.

Поскольку кассы босада работают с 8:00, до этого момента входные билеты можно приобрести только путем безналичного расчета при входе (через Pay Pass турникеты).

Сейчас входной билет в ботсад для взрослых стоит 150 гривень, а для детей школьного возраста – 100 гривень. Для детей до 6 лет, пенсионеров по возрасту и еще ряда льготных категорий посетителей, в том числе военных, вход бесплатный (при условии предъявления соответствующего документа).

Как сообщал УНИАН, уже с 1 мая 2025 года туристы во Львове снова смогут подниматься на башню городской ратуши ежедневно.

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