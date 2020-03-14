Польша объявила список пунктов пропуска, которые закроют на границе с Украиной

Варшава решила закрыть границы.

На украинско-польской границе начиная с 15 марта приостанавливают работу сразу семь пунктов пропуска.

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Об этом сообщили на странице в Facebook "Новой таможни".

Польша приостанавливает пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 час. 15 марта 2020 года на таких пунктах пропуска:

Долгобичув - Угринов - автомобильный,

Зосин - Устилуг - автомобильный,

Хребенне - Рава-Русская - железнодорожный,

Медика - Шегини - автомобильный/пешеходный,

Кросценко - Смільница - автомобильный,

Кросценко - Хыров - железнодорожный,

Будомеж - Грушев - автомобильный.

На этих пунктах пропуска в Польшу имеют право въехать только:

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под постоянной опекой граждан Польши;

иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

Главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;

иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, заявление о поручении выполнения работы иностранцу на территории Польши;

иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Тем временем в "Укрзализныце" заявили, что прекращают железнодорожное сообщение со страной.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в 0:00 в ночь с субботы, 14 марта, на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу. Эту информацию подтверждает представитель "Укрзализныци" в Польше "- сообщают в пресс служба компании.