Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей

Билеты на время прекращения курсирования поездов можно вернуть в кассах и онлайн.

В связи с решением правительства Польши по предупреждению распространения коронавируса будет приостановлено курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев — Перемышль, поезда № 67 Киев — Варшава, № 51 Львов — Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити + 705 и 715.

На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, поезда Интерсити будут курсировать до Львова.

«Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ», — говорится в сообщении.