Парки Disneyland закроют из-за коронавируса

Парки развлечений Disneyland будут закрыты во всем мире с субботы до конца месяца из-за пандемии коронавируса.

Также будут приостановлены рейсы круизной линии Disney, сообщили в The Walt Disney Company, передает kommersant. В заявлении компании сказано, что отели, прилегающие к Disneyland в Анахайме (штат Калифорния), также будут закрыты. Тем, кто забронировал в них номера на эти даты, вернут деньги. Кроме того, сотрудники парка развлечений продолжат получать зарплату, пишет газета The New York Times. Отели Disney во Флориде и Париже останутся открытыми «до дальнейшего уведомления».

Ранее Disneyland в Анахайме незапланированно закрывался только два раза с момента открытия в 1955 году. В 1963 году в связи с траурным днем после убийства президента Кеннеди, и после терактов 11 сентября 2001 года. Всего в мире пять парков: два в США (в Калифорнии и Флориде), в Париже, Токио и Гонконге.

В мире коронавирусом заразилось более 130 тыс. человек, погибли более 4,7 тыс. Вирус распространился более чем в 110 странах. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.