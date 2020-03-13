Украинцы возвращают приобретенные путевки на лето 2020: эксперт рассказала, что происходит с туризмом из-за коронавируса

Туристические агенты не могут спрогнозировать, что будет дальше.

Жители Украины начали возвращать купленные путевки и сдавать билеты на самолеты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Что будет с туристическим сезоном 2020 года узнавал "Сніданок з 1+1".

Владелица туристической фирмы Юлия Мартынюк говорит, что немало украинцев возвращают уже оплаченные путевки, потому что не уверены, что страны не закроют свои границы.

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"Такого за 12 лет работы я еще не помню. На майские праздники, на летний период люди боятся, и почти ничего не бронируют. Где-то примерно 10% от обычных продаж сейчас продается сегодня", - рассказывает туристический агент Юлия Мартынюк.

Отмечается, что это собственная статистика Юли, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. И каким будет туристический сезон в этом году женщина пока спрогнозировать не может. Не дают и конкретных прогнозов в украинской ассоциации туристических агентств. Только называют факторы, от которых зависит нынешний отдых за границей.

"Первый, наверное, важный момент - это насколько страны смогут эффективно локализовать проблемы, которые есть, и бороться с вирусом. Второй момент, по моему мнению, это предположение, что этот вирус, он очень чувствителен к температуре, и плохо размножается при температуре более 26, 27 градусов. Это было бы очень хорошо, потому что приближается лето, приближается жара", - говорит президент украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

В связи с большим количеством больных Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус – пандемией. А страны мира вводят свои ограничения для въезда. В Израиле запретили въезд всем туристам, которые за последние 2 недели посетили страны где много больных. Соединенные Штаты 30 дней не пускать на свою территорию туристов из Европы, и 14 дней тех, кто посещал Китай или Иран. Италия пускает только на те территории, где не объявлен карантин, и только тех, кто едет по делам, на лечение, или из-за каких-то форс-мажоров, а Турция все массовые мероприятия в стране перенесла на месяц позже.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска на украинской границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье украинцев и не допустить распространения коронавирус COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирус в мире.