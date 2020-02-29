В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса

Случаи заражения есть в половине префектур Японии.

В Токио и Осака отменили фестивали цветения и любования сакурой из-за распространения коронавируса. Традиционные мероприятия должны были пройти в апреле.

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Случаи заражения есть в половине префектур Японии. Заразились 942 человека, из них более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess. Умерли 11 человек.

В Японии из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия, закрывают парки развлечений, библиотеки и музеи. На прошлой неделе временно прекратили работу Disneyland, DisneySea и Universal Studio Japan. Ограничена работа школ и других образовательных и спортивных учреждений.

Как сообщал УНИАН, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. Умерли более 2,9 тыс. Случаи заболевания есть в 58 странах мира.