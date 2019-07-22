В Италии произошел транспортный коллапс из-за ЧП (фоторепортаж)

Пассажиры сообщали о задержках поездов на четыре часа и более.

Около 50 скоростных поездов в понедельник утром отменили на вокзале Санта-Мария-Новелла во Флоренции в связи с инцидентом. Пассажиры сообщали о задержках поездов на четыре часа и более.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

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Местные СМИ утверждают, что пожар в трансформаторной комнате в Ровеццано на окраине Флоренции спровоцировали анархисты. Сетевая компания RFI, обслуживающая железную дорогу, заявила, что пожар был "преднамеренным действием неизвестного лица или лиц".

Региональное железнодорожное сообщение вокруг Флоренции также пострадало от задержек поездов.

В Риме сообщалось о задержке до трех часов на главном вокзале Термини, крупнейшем железнодорожном узле Италии. Также о задержках сообщали в Турине, Милане и других городах.

Полиция заявила, что поджог мог быть "демонстративной акцией" анархистской группы в ходе судебного процесса во Флоренции против 28 анархистов за различные преступления против общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, в столице Италии Риме ввели новые правила поведения для туристов.