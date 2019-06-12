В Риме ввели новые правила поведения для туристов

Некоторые нарушения предусматривают лишь выговор и предупреждение от местных полицейских, но другие могут повлечь за собой штраф.

В столице Италии Риме ввели новые правила поведения для туристов.

Как сообщает The Independent, городской совет итальянской столицы запретил мужчинам ходить по улице с обнаженным торсом.

Кроме того, теперь нельзя есть пачкающую еду возле некоторых достопримечательностей, в том числе фонтана Треви. В фонтанах также нельзя купаться. А в питьевых фонтанчиках запрещено прикасаться губами к струе - можно только набирать воду в бутылки.

Помимо этого, запрещено также вешать "любовные замки" на перила мостов. Нельзя переодеваться в римских центурионов в туристических точках и брать деньги за фотографии.

Власти Рима также запретили рекламу билетов, которые дают привилегию попасть без очереди в крупнейшие достопримечательности города - музеи Ватикана и Колизей.

Читайте такжеРимские каникулы: какие места следует обязательно посетить в Вечном городе (фоторепортаж)

Запрещено передвигаться по Испанской лестнице с колесным чемоданом или коляской.

Некоторые нарушения предусматривают лишь выговор и предупреждение от местных полицейских, но другие могут повлечь за собой штраф до 450 евро или запрет на появление в районе.

"Рим приветствует посетителей и всегда будет приветствовать, но это не значит терпеть плохое поведение и ущерб, причиняемый нашему городу", - сказала мэр Рима Вирджиния Рагги. Она добавила, что будет писать в иностранные посольства с просьбой ознакомить граждан с новыми правилами при посещении города.

"Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества", - добавил замглавы управления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли.

Ранее сообщалось, что курортный город Пальма на Майорке запрещает употреблять алкоголь в некоторых популярных районах, в том числе на пляже, стремясь решить проблему с пьяными туристами.