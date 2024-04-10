Жители популярного испанского курорта уже готовят массовые протесты.

Жители Канарских островов бьют тревогу, что популярное солнечно место отдыха "разрушается в социальном и экологическом плане" из-за огромного количества туристов.

Местные жители жалуются, что они вынуждены "жить в своих машинах или даже в пещерах" из-за резкого роста цен на жилье. Теперь они готовятся к протестам, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Первые акции запланированы на 20 апреля, пишет Sky News.

Отмечается, что недавний отчет экологической группы "Экологи в действии" предупредил о "неустойчивом туризме" на Канарских островах. Несмотря на то, что год за годом устанавливаются новые туристические рекорды, приносящие отрасли миллионы евро, почти 34% местного населения, а это около 800 тысяч человек, находятся под угрозой бедности или социальной изоляции, говорится в докладе.

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"В следующую субботу, 20 апреля, мы выйдем на улицы, чтобы еще раз потребовать здравого смысла: взять под контроль ситуацию, которая душит нас и выгоняет с нашей собственной территории", – заявили организаторы акции.

Также поступали сообщения о том, что местные жители вывешивают фальшивые предупредительные знаки "Закрыто из-за переполненности", пытаясь отпугнуть туристов.

"Мы ничего не имеем против индивидуальных туристов, но индустрия растет и растет, потребляя так много ресурсов, что остров не может справиться с этим. Это кризис, нам нужно срочно что-то менять, люди живут в своих машинах и даже в пещерах, а местные жители не могут есть, пить и жить хорошо", – заявил один из организаторов протестов Иван Чердена Молина в комментарии местному новостному изданию The Olive Press.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо в свою очередь призвал активистов "использовать здравый смысл".

"Чего мы не можем сделать, так это атаковать наш главный источник занятости и богатства, потому что это было бы безответственно", – заявил он местным СМИ.

Как сообщал УНИАН, ранее на одном из самых популярных испанских Канарских островов Тенерифе начали вводить ограничения на потребление воды – все из-за засухи.

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