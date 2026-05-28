Когда покупать билеты: эксперты назвали самые дешевые дни для авиаперелетов

Популярный сервис поиска авиабилетов Skyscanner назвал дни недели, когда путешественники чаще всего могут найти более дешевые авиабилеты, пишет The Mirror. Советы могут оказаться особенно полезными для тех, кто планирует бюджетный отпуск и готов гибко подстраиваться под даты поездки.

Как пояснили специалисты компании, выгоднее всего искать и бронировать перелеты в начале недели. По данным Skyscanner, некоторые авиакомпании традиционно публикуют новые акционные предложения в конце понедельника, поэтому уже во вторник и среду можно найти более низкие цены.

В то же время ближе к выходным стоимость билетов обычно растет из-за повышенного спроса.

Эксперты отмечают, что самыми дешевыми днями для полетов чаще всего становятся именно вторник и среда. Зато перелеты в пятницу, воскресенье и понедельник, как правило, обходятся дороже из-за активного туристического и делового трафика.

В компании объясняют: авиаперевозчики используют системы динамического ценообразования, из-за чего цены могут меняться буквально каждый час в зависимости от спроса, количества бронирований или отмен.

Skyscanner советует покупать билеты на короткие рейсы за один-три месяца до поездки, а на дальнемагистральные направления – примерно за два-шесть месяцев.

Хотя иногда цены могут падать и ближе к дате вылета, риск существенного подорожания все же значительно выше.

Специалисты также рекомендуют пользоваться функцией уведомлений об изменении стоимости билетов. Такие сервисы позволяют автоматически получать сообщения о снижении цен.

К подобным выводам пришли и аналитики сервиса Kayak. Там также отмечают, что самыми дорогими для перелетов традиционно остаются выходные.

Для путешествий по Европе Kayak советует вылетать во вторник, а возвращаться в среду. Если же короткая поездка не подходит, следующим по выгодности вариантом называют четверг.

Что касается международных дальних рейсов, здесь ситуация схожа: самые низкие цены обычно фиксируются в середине недели, тогда как самыми дорогими остаются перелеты в пятницу и субботу.

По оценкам аналитиков, одним из самых выгодных форматов международного путешествия может быть перелет по схеме "среда–среда". А для перелетов в одну сторону самые низкие цены чаще всего предлагают именно во вторник.

Напомним, пассажиров круизной компании Costa Cruises предупредили о штрафах за вынос еды из буфетов и ресторанов в каюты. Причиной решения называют санитарные и гигиенические соображения. За нарушение правил может взиматься дополнительная плата в размере 60 евро за уборку. Costa Cruises, которая находится в Генуе и организует круизы по Средиземному морю, Карибскому бассейну и Южной Америке, на отдельных рейсах разослала предупреждения в качестве превентивной меры и напоминания.

