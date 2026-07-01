Украинка назвала 8 вещей, на которые туристам не стоит тратить деньги в аэропорту

Чаще всего товары в аэропорту продаются по завышенным ценам.

Долгое ожидание своего рейса в аэропорту нередко побуждает туристов к необдуманным расходам – от товаров duty free до алкоголя. В результате они неоправданно растрачивают немалую часть своего отпускного бюджета еще до начала путешествия.

Опытная стюардесса родом из Украины Арина Блум, сейчас проживающая в Нью-Йорке, в своем блоге на Business Insider назвала восемь вещей, на которые пассажирам следует перестать тратить деньги впустую в аэропорту.

"За годы работы бортпроводницей я освоила несколько полезных приемов, позволяющих экономить на перелетах и ​​в аэропортах. Вот несколько лучших советов, которые я усвоила", – поделилась она.

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1. Не тратьте деньги на бутилированную воду в аэропорту

Арина отмечает, что бутылки с питьевой водой в аэропортах обычно продаются по завышенным ценам. И хотя в большинстве случаев туристам запрещается проносить через службы безопасности аэропорта полные бутылки, пустых это правила не касается. Между тем, в большинстве аэропортов есть множество питьевых фонтанчиков для наполнения бутылок фильтрованной водой.

2. Не покупайте еду в аэропорту

Опытная стюардесса удивляется, что по какой-то причине многие пассажиры боятся проносить еду через сканеры безопасности. Однако это отличный способ сэкономить деньги, если это твердая пища, например, сэндвич, учитывая, что цены на еду как в аэропортах, так и в самолетах обычно довольно высокие.

Одновременно она предупредила, что лучше доесть все свои продукты до посадки, потому что в некоторых странах свежая еда не проносится через таможню.

3. Не переплачивайте за бизнес-класс

"Я часто советую людям, желающим лететь бизнес-классом, купить билет эконом-класса дома и попытаться повысить его класс обслуживания в аэропорту. Как только вы купите место эконом-класса, вы можете начать получать по электронной почте предложения о повышении класса билета, но не торопитесь. Подождите, пока вы доберетесь до аэропорта, и попросите повышение класса обслуживания у стойки или у выхода на посадку", – советует Арина.

Она поясняет, что если самолет довольно пустой, а вы участвуете в программе лояльности авиакомпании, агент на посадке может перевести вас в бизнес-класс без дополнительных затрат. Просто будьте очень любезны с персоналом и приходите пораньше, чтобы места еще были свободны.

"Даже если вам придется доплатить, я обнаружила, что повышение класса обслуживания в аэропорту может быть дешевле, чем покупка билета более высокого уровня онлайн. Это не всегда сработает, особенно если рейс пользуется большим спросом или все места в бизнес-классе забронированы, но стоит попробовать. Только не ждите, пока окажетесь в самолете, чтобы спросить о повышении класса обслуживания – у бортпроводников обычно нет такой власти", – добавила девушка.

4. Товары онлайн часто дешевле, чем в duty-free

Арина поясняет, что магазины беспошлинной торговли привлекают пассажиров в аэропорту, поскольку позволяют им покупать товары без уплаты местных налогов. Некоторые авиакомпании также предоставляют каталоги беспошлинной торговли на борту, но цены там могут быть еще выше.

Чтобы не переплачивать, она советует перед покупкой товаров в duty-free сначала поискать их онлайн – возможно, там будет дешевле.

5. Попробуйте заморозить жидкости, чтобы избежать сдачи багажа

"Если у вас есть важная жидкость объемом более 100 мл, но вы не хотите платить за сдачу багажа, возможно, стоит заморозить ее перед тем, как положить в ручную кладь. Таким образом, при прохождении через сканер безопасности ее можно будет рассматривать как твердое вещество. Даже если он немного расплавится по дороге в аэропорт, при условии правильного хранения и сохранения большей части твердого состояния, проблем возникнуть не должно", – советует Арина.

6. Избегайте парковки в аэропорту

Перед отъездом в аэропорт девушка советует подсчитать, будет ли поездка на такси или с помощью сервиса совместных поездок в аэропорт и обратно дешевле, чем парковка.

"Многое зависит от продолжительности вашей поездки. Например, если парковка стоит 70 долларов в день, а вы в отпуске неделю, вы можете потратить больше на парковку, чем на такси до аэропорта и обратно", – отмечает она.

Также она советует поискать парковки рядом с аэропортом, но не в самом аэропорту.

7. Обмен валюты в аэропорту почти никогда не выгоден

Вместо этого Арина советует путешественникам попробовать обменять хоть немного валюты до вылета через банк или обменники. Если вам все же придется обменивать деньги в аэропорту, то берите только ту сумму, которой хватит на такси, а остаток обменяйте, когда доберетесь до места с более выгодным курсом.

8. Обычно выгодно оставаться верным одной авиакомпании

Опытная стюардесса отмечает, что для часто летающих пассажиров авиакомпании предлагают различные программы лояльности, позволяющие получать билеты по более выгодным ценам, бесплатный провоз багажа, повышение класса обслуживания, доступ в залы ожидания с бесплатными едой и напитками и так далее.

Другие советы пассажирам

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее опытные стюардессы рассказали, что пассажирам стоит обязательно взять с собой в самолет. В первую очередь рекомендации касаются еды и напитков.

Также туристам назвали популярные продукты, которые наоборот нельзя брать на борт самолета.

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