Ночная атака РФ на Киев: в ГСЧС показали ужасающие последствия, число раненых возросло

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Российские оккупанты в ночь на 1 августа нанесли удар по Киеву. На данный момент известно о 9 погибших, число раненых растет. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Соломенском районе погибли два человека и 8 пострадали, среди которых двое взрослых. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание 5-этажного жилого дома, а по другому - горели автомобили на стоянке. Всего трое человек были госпитализированы, спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар также ликвидирован.

В Дарницком районе произошел пожар и разрушения в административном здании и в нежилом доме. По другому адресу горели автомобили и были повреждены дома. В этом районе погибли 7 человек, ещё 14 пострадали, из них двое детей.

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"Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружена воронка. Вдоль одной улицы в нескольких местах горит обочина", - добавили в ГСЧС.

В Шевченковском районе возник пожар в нежилом здании и загорелись машины скорой помощи. Пожар был ликвидирован. По одному из адресов был обнаружен один раненый. Кроме того, произошел пожар на территории киностудии, его локализовали.

"Днепровский район: поврежден магазин. Печерский район: повреждены 4 частных жилых дома и хозяйственные постройки. На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

Впоследствии спасатели сообщили, что число раненых в Киеве возросло до 27 человек, среди которых четверо детей.

"Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий. На данный момент уже спасено 105 человек", - подчеркнули в сообщении.

Также армия РФ атаковала Киевскую область, в результате чего пострадали два человека.

"В настоящее время спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе. Информация уточняется", - отметили в ГСЧС.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Как писал УНИАН, РФ нанесла удар по "Новой почте" в Винницкой области, в результате чего есть пострадавшие.

"Враг нанес удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. На данный момент - 5 раненых. У 19-летнего парня ранение средней степени тяжести. У 4 - легкой", - сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Впоследствии число раненых возросло до 8.

Также сообщалось, что в результате российского удара по Львову погиб сотрудник полиции. Всего в результате удара пострадали 34 человека. При этом пострадавший шестилетний мальчик с переломами и ранами находится в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни нет.

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