Отслужили свое: Samsung прекращает поддержку своих популярных смартфонов

Январский патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra.

Samsung официально завершила программную поддержку популярной линейки Galaxy S21 – январский патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra. Поддержка Galaxy S21 FE пока продолжается.

Сейчас корейский бренд предоставляет для флагманских Galaxy до семи лет обновлений Android, но во времена выхода линейки Galaxy S21 действовала другая политика – обещали поддержку ПО в течение пяти лет. И вот этот срок закончился.

Владельцы смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra смогут и дальше ими пользоваться, но устройства не будет защищены от новых угроз. В связи с этим стоит задуматься о переходе на какой-нибудь современный аналог, в конце февраля Samsung выпустит серию Galaxy S26, и, по словам экспертов, это идеальный момент, чтобы обновиться.

Кроме того, Samsung перевела Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra на ежеквартальный график обновлений безопасности. Впереди остался релиз One UI 8.5 и несколько обновлений безопасности, после чего официальная поддержка устройство будет прекращена.

В октябре Samsung прекратила поддержку 4 смартфонов, вклюявя Galaxy A03s – эта модель была настоящий хитом в 2021-2022 годах, завоевав популярность благодаря оптимальному соотношению цены и качества,

Премьера серии Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. Первые поставки начнутся 11 марта.

Ранее в сеть утекли европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

