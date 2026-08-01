Ее численность могла достигать 3 млн человек: в джунглях Амазонии обнаружили остатки древней цивилизации

Результаты лазерного сканирования показали, что древняя цивилизация Аквири была более масштабной, чем считалось ранее.

Исследование густых тропических лесов Амазонии с помощью лазерного сканирования выявило сотни крупных сооружений, созданных цивилизацией Аквири, которая существовала почти 1500 лет.

Новые данные свидетельствуют о том, что в районах, которые сегодня считаются дикой природой, могли жить миллионы людей, пишет New Scientist.

Цивилизация Аквири существовала примерно с 600 года до н. э. по 850 год н. э. Она создала огромные геометрические земляные сооружения, которые, возможно, изображали различных божеств. Для их строительства люди не использовали металлических инструментов или тягловых животных. Многие геоглифы также соединены древними дорогами.

Видео дня

Исследователи смогли оценить масштабы этой цивилизации благодаря лидару – технологии лазерного сканирования, позволяющей создавать трехмерные карты поверхности под растительным покровом.

В 2024 году Мартти Пярссинен из Хельсинкского университета и его коллеги исследовали территорию площадью почти 4500 квадратных километров в бразильских штатах Акри и Амазонас. Они обнаружили 432 геоглифа – геометрические сооружения с рвами, почти 400 из которых ранее были неизвестны науке.

На основании этих результатов учёные предполагают, что на территории площадью 183 тыс. квадратных километров, которую населяла цивилизация Аквири, может быть до 30 тыс. таких сооружений.

В среднем геоглифы занимают около 3 гектаров, но некоторые достигают 50 гектаров. Рвы вокруг них обычно имеют ширину около 12 метров и глубину до 5 метров.

"Масштаб и точность этих сооружений просто поражают", – отмечает Пярссинен.

По оценкам исследователей, в период расцвета цивилизации – примерно между 100 и 300 годами н. э. – её население могло составлять от 1,25 до 3 миллионов человек. Пярссинен считает, что верхний предел этой оценки является наиболее вероятным.

"Представление об Амазонии как о нетронутой дикой природе в значительной степени является мифом. На самом деле древние человеческие общества сыграли важную роль в формировании современного тропического леса", – говорит исследователь.

За последние 20 лет Пярссинен и его коллеги исследовали более 40 церемониальных и поселенческих объектов в Амазонии и Боливии. Они установили, что геоглифы служили местами для собраний, принятия политических решений, проведения ритуалов, пиров и других мероприятий.

По словам исследователя, цивилизация Аквири оказала существенное влияние на амазонские леса: люди расчищали территории для выращивания кукурузы, тыквы и маниока, создания геоглифов и дорог, а также выращивали плодовые деревья, в частности бразильский орех и персиковую пальму. Причины же исчезновения цивилизации остаются неизвестными.

Майкл Хекенбергер из Университета Флориды назвал оценки численности населения "правдоподобными и чрезвычайно важными". По его словам, теперь исследователям необходимо найти больше поселений вокруг обнаруженных земляных сооружений, чтобы подтвердить эти оценки.

Чарльз Клемент из Национального института исследований Амазонии в Манаусе отметил, что новое исследование "свидетельствует о существовании масштабной культуры в амазонском лесу". Он добавил, что, хотя все новые геоглифы ещё не проверялись на местности, предварительные исследования с помощью лидара оказались достаточно точными.

Другие новости о древних цивилизациях

Ранее сообщалось, что археологи прорубили километры джунглей и обнаружили нетронутый город майя. Об открытии, сделанном глубоко в пределах биосферного заповедника Калакмуль на юге Мексики, недавно заявил Национальный институт антропологии и истории Мексики. Археологи назвали это место Минанбе, что на языке юкатекских майя означает "нет тропы".

Чтобы добраться до памятника, исследователям пришлось буквально прорубать себе путь сквозь густую растительность джунглей. Именно такая изолированность помогла городу удивительно хорошо сохраниться и избежать разграбления.

Вас также могут заинтересовать новости: