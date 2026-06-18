Переход с iPhone на Android сильно прокачали – теперь переносится даже будильник

Свежевышедший Android 17 значительно расширил возможности инструмента Android Switch. Теперь при переходе с iPhone на Android пользователи смогут перенести гораздо больше данных, чем раньше – в отдельных случаях даже больше, чем при переходе между двумя Android-устройствами, пишет Phone Arena.
О запуске новой версии Android Switch рассказал Пол Данлоп, занимающий пост руководителя разработки Android. По его словам, это "совершенно новый опыт переключения с iOS на Android".
Теперь переход через Android Switch позволяет перенести:
- аккаунт Google: он будет автоматически найден и сразу же авторизован на новом Android;
- все сообщения SMS, MMS, RCS и iMessage;
- домашний экран, включая обои и расположение иконок;
- пароли, ключи доступа, учетные данные Wi-Fi, будильники;
важные настройки специальных возможностей;
- файлы и папки, вложения календаря, история звонков и заметки Apple Notes.
Внедрение обновленного Android Switch стартовало сегодня на совместимых Google Pixel с Android 17, но в ближайшие недели и месяцы новые возможности должны появиться и на устройствах других производителей.
Также в скором времени пользователи Android и iPhone смогут обмениваться файлами напрямую. Пока передача файлов по AirDrop работает только с Pixel 10, но в будущем заработает и на других Android-устройствах.
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