Пока передача файлов по AirDrop работает только с Pixel 10, но в будущем заработает и на других Android-устройствах.

На прошлой неделе Google без лишнего шума добавила на смартфоны Pixel 10 полноценную передачу файлов через Quick Share на iPhone, iPad и Mac. Теперь же стало известно, что вскоре эта возможность будет добавлена и в другие смартфоны.

Анонсом поделилась компания Qualcomm. В компании объявили, что готовят аналогичную функцию для Android устройств на чипах Snapdragon, отметив, что пользователи смогут воспользоваться новой функцией "в ближайшем будущем".

Это означает, что нововведение получат не только устройства Google Pixel, но и модели ведущих производителей, включая Samsung и Xiaomi, чьи флагманы созданы на чипах Snapdragon. Впрочем, точного списка моделей смартфонов пока нет.

Видео дня

Google ранее заявляла о работе с партнерами над тем, чтобы облегчить взаимодействие между платформами. Первой сторонней компанией, которая публично подтвердила участие в этой инициативе, стала Nothing. Теперь к ней присоединилась и Qualcomm.

Стоит напомнить, что переход с Android на iPhone с недавнего времени тоже стал намного проще. Apple обновила свое Android-приложение Move to iOS ("Перенос на iOS"), сделав "переезд" максимально комфортным и быстрым.

Меж тем на Android-устройствах вскоре появится полезная возможность, которая будет уведомлять о приложениях, потребляющих слишком много заряда батареи. На iPhone такой функции пока нет.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 приложениях, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android. Все они доступны бесплатно в Google Play, имеют высокие оценки и охватывают разные сценарии использования.

Вас также могут заинтересовать новости: